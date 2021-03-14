Vaka sayıları 15 bini geçti, gözler yarın yapılacak kabine toplantısında
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart'ta yapılan kabine toplantısı sonrası açıkladığı normelleşme sürecinin ardından vaka sayılarında dikkat çekici artış meydana geldi. Yarın yapılacak kabine toplantısında, artan vaka sayılarıyla birlikte kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği ve yeni önlemlerin neler olacağı belli olacak.
1 Mart'ta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni normalleşme planını açıklamış, kararların ardından yurttaşların yaşadığı kafa karışıklığı sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesinin ardından artan vaka sayılarıyla birlikte kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde masaya yatıralacak.
RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK
Yarın yapılacak toplantıda risk haritası güncellenecek. İllerdeki vaka artışı değerlendirilecek. Olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Sokak kısıtlamaları, restoran ve kafelerin durumuyla, yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre güncellenecek. Riskin arttığı illerde kısıtlamalar da artacak. Aşı çalışmaları ve yerli aşı süreci de görüşülecek.
Açıklanan ilk haritayla 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubuna ayrılmıştı.
14 il düşük, 28 il orta, 22 il yüksek,17 il de çok yüksek risk grubundaydı. Ama aradan geçen sürede vaka sayıları arttı.
Haritanın açıklandığı 1 Mart'ta 9 bin 891 olan günlük vaka sayısı, 15 bin sınırını da aştı.
Vaka sayısının 15 bini geçmesiyle risk durumu gözden geçirilecek. Risk haritası güncellenecek. Vaka sayısı ve riski artan illerde yeni kısıtlamalar gündeme gelecek.
TEDBİRLER ARTIRILACAK MI?
Kabine toplantısında, vaka sayıları, hastane ve yoğun bakım kapasiteleri ve aşılama oranlarına bakılarak illerin risk durumu değerlendirilecek.
Yeni haritada durumu değişen illerde yeni kısıtlamalar da gündeme gelecek.
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