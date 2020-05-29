Vakaların yeniden yükselişe geçtiği İran’da neler oluyor?

29 Mayıs 2020 Cuma, 14:00

Çin’de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran’da 800’lere kadar düşen günlük yeni vaka sayısı, mayıs ayı başından itibaren artış gösterdi. Günlük yeni vaka sayısı bin civarında seyrederken ülkede atılan normalleşme adımlarının peşi sıra gelen bu yeniden yükseliş, 10 bin vaka sınırının üzerinde olan yaklaşık 50 ülke arasındaki tek örnek.

İlk vaka tespitini 19 Şubat’ta yapan İran’da günlük yeni vaka sayısı Nisan ayı başında 3 bin seviyesinin üzerine kadar çıkmış, daha sonra düşüşe geçmişti. Ancak ülkede halen bin civarında yeni vaka seyri devam ederken atılan normalleşme adımlarıyla eş zamanlı biçimde mayıs ayı başında tekrar yükselişe geçen vaka sayısı 15-25 mayıs arasındaki 7 günde 2 bin seviyesinin üzerine çıktı.

‘HALK TEDBİRLERE UYMUYOR’ SAVUNMASI

Birgün'ümn haberine göre, ülkedeki vaka yükselişinin kaynağı ise Huzistan eyaleti. İranlı yetkililer, Mayıs ayı başında oluşan bu tırmanışın nedenini ‘halkın tedbirlere uymaması’ olarak açıklıyor.

Mayıs ayı başında Huzistan eyaleti hakkında açıklama yapan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, “halkın bir kısmının karantina tedbirlerine uymadığını” söylemiş ve halkı sosyal mesafeye dikkat etmesi yönünde uyardı.

İran Dahiliye Uzmanları Derneği Başkanı İrec Hüsrevniya da, 22 Mayıs’ta Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, Huzistan eyaleti başta olmak üzere vaka sayılarının arttığı bölgelerdeki sağlık imkanlarının yetersizliğine de dikkati çekerek, "Ekonomik sorunlar, düşük gelir ve düşük alım gücü de vaka sayılarının artmasının nedenleri arasında. Bununla birlikte hükümet de bu bölgelerdeki sağlığa çok fazla önem vermiyor" dedi.

Hüsrevniya, ayrıca, salgının bazı bölgelerde daha geç yayılmaya başlamasının bugünkü tablonun ortaya çıkmasına zemin hazırlamış olabileceğini belirterek, vakalarda artış görülen bölgelerde virüse karşı önlemlerin ciddiye alınmadığını ifade etti.

TEDBİRLERİN GEVŞETİLMESİ FAKTÖRÜ

Bu açıklamaların yanı sıra İran’daki vaka sayısı artışının ülkedeki koronavirüs tedbirlerinin hafifletilmesi ile paralel biçimde yükselişe geçmesi de dikkat çekiyor.

İran’da Covid-19 ile mücadele kapsamında ‘beyaz’, ‘sarı’ ve ‘kırmızı’ bölge uygulaması mevcut. Beyaz bölgeler tehlikenin en az olduğu yerleri ifade ederken sarı bölgeler orta tehdit yoğunluğunu, kırmızı bölgeler ise yaygın salgın durumuna işaret ediyor.

Bu sınıflandırma uyarınca Nisan ayı sonuna doğru İran’da bazı kısıtlamalar kaldırılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda, başkent Tahran’daki park ve bahçeler, yeniden halka açılmıştı.

Mayıs ayının hemen başında ise ülkede belirlenen yerlerde toplu cuma namazı uygulaması yeniden hayata geçirilmiş, ardından camiler de ibadete açılmıştı.

SON DURUM

24 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Huzistan eyaletinin halen yüksek riskli bölge olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, buna karşın eyalette vakaların düşüş eğilimine girdiğini kaydetti.

İran Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre ülkede şimdiye kadar 800 binin üzerinde kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Ülkedeki güncel vaka sayısı ise 140 bine dayanmış durumda. Bunların 110 bine yakını iyileşti. Ülkedeki aktif vaka sayısı 30 bin dolaylarında. İran’daki toplam koronavirüs can kaybı ise 7 bin 508.