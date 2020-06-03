Valencia'dan Atalanta'ya salgın suçlaması

03 Haziran 2020 Çarşamba, 08:40

Atalanta Teknik Direktörü Gasperini'nin “Koronavirüs taşıdığım halde Valencia maçına çıktım" açıklamasına İspanyol kulüp tepki gösterdi: 'Çok şaşkınız!'

İtalya'nın Bergamo şehri, 19 Şubat 2020 tarihinde Atalanta ile Valencia arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçının ardından, virüsün merkezi olmuş, daha sonra virüs hızla İspanya ve İtalya’ya yayılmaya başlamıştı.

''Korornavirüsü taşıdığım halde maça çıktım. Çok korkuyordum. İki gün çok az uyuyabildim. Fotoğraflara bakarsanız, maç sırasında ne kadar kötü bir durumda olduğumu anlarsınız. Ateşim yoktu ama sanki varmış gibi hissediyordum. Hayatımın devam edip etmeyeceğinden şüphe ederek çıktığım bir maçtı. Antrenman sahamızın yakınında bir hastane var. Yaşananlar adeta bir savaş dönemini andırıyordu. Bir ara hastaneye gitsem ne olur diye düşündüm. Ama sonra takımımla yapmam gerekenler olduğunu düşündüm ve vazgeçtim”

Bu sözlere Valencia cephesinden büyük bir tepki geldi.

“Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini tarafından yapılan açıklama sonrası kulüp olarak şaşkınlığımızı ifade etmek istiyoruz. Rakip teknik adam, Mestalla’da oynanan ve Atalanta’nın 4-3 kazandığı maç sırasında ve öncesinde koronavirüs semptomlarına sahip olduğunun farkında olduğunu itiraf etti. Ancak buna rağmen hiçbir koruyucu önlem almadı ve Valencia’da birçok insanın sağlığını riske attı. Hatırlanmalı ki; söz konusu karşılaşma İspanyol sağlık otoritelerinin sert Covid-19 önlemlerine paralel olarak seyircisiz oynanıyordu.”

Bugüne kadar İtalya koronaya bağlı olarak 33 bin, İspanya ise 21 bin can kaybı yaşadı.