Valentin Rosier, geceye damga vuran tweetini sildi

Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Valentin Rosier, dün geleceğine ilişkin bir tweet paylaşmıştı, Portekizli yıldız daha sonra paylaşımını kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:37
Valentin Rosier, geceye damga vuran tweetini sildi
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Adı Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ile de anılmaya başlayan Valentin Rosier, dün gece sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulunmuştu.

Portekizli sağ bek, yaptığı paylaşımda "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra bu paylaşımını Twitter'dan kaldıran Rosier, benzer bir gönderiyi gece saatlerinde Instagram'dan paylaştı. 

Genç sağ bek, Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol atıp 7 asist üretti. 


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