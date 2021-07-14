Valentin Rosier, geceye damga vuran tweetini sildi
Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Valentin Rosier, dün geleceğine ilişkin bir tweet paylaşmıştı, Portekizli yıldız daha sonra paylaşımını kaldırdı.
Adı Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ile de anılmaya başlayan Valentin Rosier, dün gece sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulunmuştu.
Portekizli sağ bek, yaptığı paylaşımda "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" ifadelerini kullanmıştı.
Daha sonra bu paylaşımını Twitter'dan kaldıran Rosier, benzer bir gönderiyi gece saatlerinde Instagram'dan paylaştı.
Genç sağ bek, Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol atıp 7 asist üretti.
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