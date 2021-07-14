Valentin Rosier’in Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 23:41

Portekiz’de yayın yapan Record gazetesinde yer alan haberde, Galatasaray’ın Valentin Rosier transferinde sona yaklaştığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’la hem Süper Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk sevinci yaşayan Rosier için Galatasaray’ın 5 milyon dolar bonservis ödeyeceği belirtildi.

10 GOLE DİREKT KATKI

Fransız oyuncu Süper Lig’de ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 37 maça çıkarken 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. 2019 yılında Dijon’dan Sporting’e transfer olan Rosier’in kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



