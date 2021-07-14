Valentin Rosier’in Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi
Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu Beşiktaş’ta tamamlayan Valentin Rosier’in Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Portekiz’de yayın yapan Record gazetesinde yer alan haberde, Galatasaray’ın Valentin Rosier transferinde sona yaklaştığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’la hem Süper Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk sevinci yaşayan Rosier için Galatasaray’ın 5 milyon dolar bonservis ödeyeceği belirtildi.
10 GOLE DİREKT KATKI
Fransız oyuncu Süper Lig’de ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 37 maça çıkarken 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. 2019 yılında Dijon’dan Sporting’e transfer olan Rosier’in kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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