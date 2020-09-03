Vali, Ankara'daki vakaların en yoğun olduğu ilçeleri açıkladı

03 Eylül 2020 Perşembe, 21:06

Televizyon kanalına konuşan Vali Şahin, "İnsan hareketliliği çok fazla oldu. İnsanlar tatillerine gittiler, okullar zaten kapalıydı. Düğünler, nişanlar ve toplu birtakım faaliyetler ertelendi, yaz aylarına yığılmış oldu. Ve biraz da Ankara'nın Anadolu'nun ortasında olması nedeniyle etrafındaki illerle çok fazla bağlantısı var. Günü birlik, hafta sonu bağlantısı yanı sıra izinlerde de insanlar memleketlerine daha fazla gider oldu. Bütün bu etkenler bir araya geldiğinde maalesef istenmeyen artışlar karşımıza bir manzara olarak çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

Vali Şahin, "En yoğun ilçelerimizde bu sayı daha fazla karşımıza çıkıyor. Bunlar Altındağ, Mamak, Keçiören gibi... Daha sonra Çankaya ve Yeni Mahalleyi de bunlara katarak sıralama yapabiliriz. Nüfusu kalabalık olan ilçelerimiz öne sırada görülüyor Ankara'da" ifadelerini kullandı.

"BİRİNCİLİK ANKARA'YA YAKIŞMADI"

Ankara Valisi Vasip Şahin de, yeni tip koronavirüs salgınında en fazla vakanın Ankara'da olduğunun belirtilmesine ilişkin Twitter hesabından da açıklama yaptı.

Vali Vasip Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgında en fazla vakanın Ankara'da olduğunu duyurduğu açıklamanın görselini paylaştı. Şahin, görselle birlikte yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün." ifadelerini kullandı.