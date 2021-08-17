Vali Yerlikaya açıkladı: 38 bin göçmen, göç idaresine terslim edildi

17 Ağustos 2021 Salı, 17:18

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Ocak 2021 itibaren İstanbul genelinde 38 bin 251 düzensiz göçmenin yakalanarak Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İstanbul genelinde 38.251 düzensiz göçmen yakalanarak göç idaresi geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. 16.8.2021 tarihinde il genelinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde başta Fatih, Esenyurt, Zeytinburnu ve Esenler ilçeleri olmak üzere; 159'u Afgan toplam 453 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır.

Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla geri gönderme merkezine teslim edilmiştir.