Vali Yerlikaya'dan 'tam kapanma' öncesi uyarı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tam kapanma denetimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında 19 bin 164 personel görev alacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu dönemde şehir içinde 21'i jandarma, 284'ü emniyet noktası ve şehir giriş/çıkışlarında, 4'ü ortak 9'u jandarma, 17'si emniyet olmak üzere toplam 335 noktada, 408 jandarma ve 2 bin 905 polisin sürekli görev yapacağını belirtti.
Kıymetli hemşehrilerim#TamKapanma döneminde— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2021
??Şehir içinde,
??21’i Jandarma
??284’ü Emniyet noktası ve
?? Şehir giriş/çıkışlarında,
??4'ü ortak
??9’u Jandarma
??17’si Emniyet
olmak üzere toplam
3??3??5??noktada
408 jandarmamız ve
2905 polisimiz sürekli
görev yapacak. pic.twitter.com/Wc0RTQ4ge3
Yerlikaya, denetimlerin karada olduğu gibi denizde de aralıksız devam edeceğini, 6 Sahil Güvenlik unsurunun 54 personelle 7 gün 24 saat görevinin başında olacağını kaydederek, "Bugün başlayacak tam kapanmada 1783 jandarma, 17 bin 254 polis, 127 Sahil Güvenlik olmak üzere toplam 19 bin 164 personelimiz sürekli görev başında olacaktır. Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
Denetimlerimiz #TamKapanma döneminde— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2021
karada olduğu gibi
denizde de aralıksız
devam edecek??
?6 Sahil Güvenlik unsurumuz
54 personel ile
7 gün 24 saat görevinin
başında olacak. pic.twitter.com/5c14HnJAEY
Bugün başlayacak #TamKapanma 'da;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2021
??1783 Jandarma,
??17254 Polis,
??127 Sahil Güvenlik
olmak üzere toplam
1??9??1??6??4?? personelimiz
sürekli görev başında olacaktır.
Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara KESİNLİKLE işlem yapılacaktır. pic.twitter.com/rKfE4dJrF0
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