Validebağ Korusu için karar verildi! Yargı 'dur' dedi

24 Haziran 2021 Perşembe, 17:18

Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ Korusu'na yönelik hazırladığı imar planına mahkeme dur dedi ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. Validebağ Savunması, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Validebağ Korusu’nda Forum devam ediyor. Her ne kadar yürütmenin durdurulması kararı verilse de biz yine korudayız!" açıklaması yaptı.

"MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ"

CHP İstanbul Milletvekili Mamut Tanal, mahkeme kararını "Validebağ korusunda Mahkeme yürütmeyi durdurma kararını verdi. Halen yargıçlar var. Dünya mirasını koruyacağız. Validebağ korudur, koru kalacak" notuyla paylaştı.

Mahkeme kararında şu ifadeler dikkat çekti:

"1. Derece doğal ve tarihi sit alanı ilan edilmiş ikametgahlarına yakın olan doğal koru statüsündeki son kalan yeşil alanı olduğu, plan ile hukuka aykırı şekilde sit alanının statüsüne aykırı yapılaşma olacağı ifade edilerek yürütmenin durdurulması istenilmektedir."

"Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idarelere (30) gün süre tanınmasına 32/06/2021tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

CHP'li Mahmut Tanal'ın paylaştığı 'Validebağ' kararı şöyle:



