Validebağ'da direniş devam ediyor

10 Ağustos 2021 Salı, 15:30

Üsküdar Belediyesi, mahkemeninverdiği iki kez yürütmeyi durdurma kararınlarına rağmen bu sabah 105 personelini polis korumasında koruya sokarak otsu bitkileri biçmeye başladı. 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı olan korunun mikrosekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle, 51 gündür nöbette olan bölge sakinleri belediye ekiplerine tepki gösterdi.

Otların biçilmesine engel olmaya çalışan yurttaşlar, “Bunun ağaç kesmekle hiçbir farkı yok. Bu halk olmasaydı siz burayı rant alanı haline getirmiştiniz. 21 Haziran’dan beri evimizi unuttuk. Hepsi Üsküdar Belediyesi yüzünden” şeklinde tepki gösterdi.

"BELEDİYE ELİYLE DOĞA KATLİAMI"

Validebağ Gönüllüleri’nden yapılan açıklamada, “Validebağ’da Üsküdar Belediyesi eliyle doğa katliamı başladı” denilerek şunlar kaydedildi:

“Üsküdar Belediyesi yüzlerce makina ile onbinlerce börtü böceğin, dünyanın ender kelebek çeşitlerinin olduğu lavraların yuvalarını, çekirgelerin, kirpilerin, kaplumbağaların, sincapların yuvalarını katletti. Doğal tohumla yeşermiş taze fidanları biçti. O katlimdan kaçan binlerce çekirgenin, kelebeklerin, Ağustos böceğinin, kirpinin, kedilerin, kaplumbağaların ahı hesabı elbet sorulacak."

Öte yandan Validebağ Gönüllüleri ve Validebağ Savunması bugün saat 17.00’de Üsküdar Belediyesi önünde basın açıklaması çağrısında bulunacak.