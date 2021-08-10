Validebağ'da direniş devam ediyor
İstanbul Üsküdar’da, "Rehabilitasyon Projesi" adı altında ranta açılmak istenen, 1’inci Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Validebağ Korusu’na bugün polis eşliğinde giren Üsküdar Belediyesi ekipleri otsu bitkileri biçti. Duruma tepki gösteren bir yurttaş, “Yaptığınız işlemin ağaç kesmekten hiç bir farkı yok” ifadelerini kullandı.
Üsküdar Belediyesi, mahkemeninverdiği iki kez yürütmeyi durdurma kararınlarına rağmen bu sabah 105 personelini polis korumasında koruya sokarak otsu bitkileri biçmeye başladı. 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı olan korunun mikrosekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle, 51 gündür nöbette olan bölge sakinleri belediye ekiplerine tepki gösterdi.
Otların biçilmesine engel olmaya çalışan yurttaşlar, “Bunun ağaç kesmekle hiçbir farkı yok. Bu halk olmasaydı siz burayı rant alanı haline getirmiştiniz. 21 Haziran’dan beri evimizi unuttuk. Hepsi Üsküdar Belediyesi yüzünden” şeklinde tepki gösterdi.
"BELEDİYE ELİYLE DOĞA KATLİAMI"
Validebağ Gönüllüleri’nden yapılan açıklamada, “Validebağ’da Üsküdar Belediyesi eliyle doğa katliamı başladı” denilerek şunlar kaydedildi:
“Üsküdar Belediyesi yüzlerce makina ile onbinlerce börtü böceğin, dünyanın ender kelebek çeşitlerinin olduğu lavraların yuvalarını, çekirgelerin, kirpilerin, kaplumbağaların, sincapların yuvalarını katletti. Doğal tohumla yeşermiş taze fidanları biçti. O katlimdan kaçan binlerce çekirgenin, kelebeklerin, Ağustos böceğinin, kirpinin, kedilerin, kaplumbağaların ahı hesabı elbet sorulacak."
Öte yandan Validebağ Gönüllüleri ve Validebağ Savunması bugün saat 17.00’de Üsküdar Belediyesi önünde basın açıklaması çağrısında bulunacak.
Video Haberler
- Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
- Bodrum'da yangın çıktı! Ekipler harekete geçti
- Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler
- Futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
- LPG’li otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı
- Polisi, turist sanan taksicinin şoke olduğu anlar
- Öğle saatlerinde ortaya çıkıyor: Dantel böceği istilası
- Damada 'Bitcoin' taktılar
- Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
- Alevlerden kurtulan yavru sincap yaşam savaşı veriyor
En Çok Okunan Haberler
- Soylu ile yurttaşın 'Suriyeliler' tartışması gündem oldu
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’
- DSÖ duyurdu: Yeni salgın paniği
- Ece Üner'in programı için skandal tanıtım
- 'Bu videoyu herkes izlesin!'
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber
- Erdoğan'a kötü haber: Oran yüzde 55.3!
- Geldiğine pişman oldu!
- Bir yolcu otobüsü daha kaza yaptı