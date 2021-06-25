Validebağ Korusu'na yapılması planlanan Millet Bahçesi projesi yargıdan döndü

25 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “Validebağ Korusu projesine 21 Haziran Pazartesi günü başlıyoruz” açıklaması üzerine başlayan nöbetin dördüncü gününde, direnen gönüllüleri sevindiren bir haber geldi.

Validebağ Gönüllüleri, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası’nın koruya yapılacak olan Millet Bahçesi projesi planlarının iptali istemiyle açtıkları davada dün karar çıktı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Validebağ Gönüllüleri kararı sosyal medya hesabından “Bu andan itibaren koruda yapacağı her türlü uygulama hukuksuzdur, dayanaksızdır. Vazgeçmeyeceğiz, direnmeye, alanda nöbete devam edeceğiz” diyerek duyurdu.

Validebağ Korusu’nda dün sabahın erken saatlerinden itibaren hareketli bir gün yaşandı. Çimlerin biçileceği ve polisin koruya gireceği duyumu üzerine toplanan Validebağ Savunması ve Validebağ Gönüllüleri sabahın erken saatlerinde koruya geldi. İlerleyen saatlerde koruya polis ve çok sayıda işçinin gelmesinin ardından Üsküdar Belediyesi ile yapılan görüşmede, belediye yetkilisi, “Oranın tahsisi belediyede olduğu sürece bizim personelimiz her gün orada olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

Validebağ gönüllüsü Arif Belgin, “Bakım yapılacak deniliyor ancak biz bakımın ne olduğunu biliyoruz. ‘Çöp toplayacağız’ dediler ama zaten çöpler toplandı. Hâlâ 30 kişi buraya giriyorsa niyetin ne olduğu açık” diye konuştu.

Validebağ Gönüllüleri’nden Aslıhan Kahraman Eren, “Üsküdar Belediyesi burayı bir firmaya verdi. Firma yetkilileri her an koruya girip çimleri biçebilir. Bir ağaca değil, hiçbir çime dokundurtmayacağız. İkizdere de bizimdir Validebağ da bizimdir. Direnmeye devam edeceğiz” dedi.

‘İHALE HUKUKSUZ’

Direnişe destek veren İYİ Parkı Üsküdar Meclis üyesi Onur Çukurlu da “Burası 1’inci derece sit alanı. Böyle alanlarda ihale yapamazsınız. Proje diye gösterdikleri tanıtımda burada 80 bin metrekarenin serme çim olması öngörülüyor. Bunu bir parka yapabilirsiniz ama buranın zaten kendi doğal çimi var. Buranın sadece bakıma ihtiyacı var. Bu uygulama, burayı ranta açmanın başlangıcıdır” dedi.

‘KORUDAKİ TÜM İŞLEMLER DURACAK’

Avukat Onur Cingil, kararla birlikte korudaki tüm işlemlerin duracağını belirterek “Bu karar ile buradaki tüm işlemler duracak. Burada nöbet devam edecek. Şu an için hiçbir yetkilinin buraya herhangi bir işlem yapma durumu yok. Buradaki 22 yıllık mücadelenin bir başarısıdır” dedi.