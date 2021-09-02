Validebağ'da yurttaşlar makinelerin önüne yattı

Validebağ Korusu'nda yurttaşlar, doğal sit alanında yol yapımını engellemek için makinelerin önüne yattı.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 13:12
Validebağ'da yurttaşlar makinelerin önüne yattı
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İstanbul Üsküdar’da, "Rehabilitasyon Projesi" adı altında ranta açılmak istenen, 1’inci Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Validebağ Korusu'na yol yapma girişiminde bulunuldu.

AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin, doğal sit alanında yol yapma girişimine karşı olan yurttaşlar makinelerin önüne yatarak engellemeye çalıştı.

İşte o anlar:


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