Valilik açıkladı: Adıyaman'da 167 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 167 evde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Aşılama oranının düşük olduğu (yüzde 64), turuncu kategorideki illerden biri olan Adıyaman'da, koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde tespit edilen bazı Covid-19 vakaları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 167 ev karantinaya alındı.
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