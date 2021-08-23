Valilik açıkladı: Adıyaman'da 167 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 167 evde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

AA
23 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:15
Valilik açıkladı: Adıyaman'da 167 ev karantinaya alındı
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Aşılama oranının düşük olduğu (yüzde 64), turuncu kategorideki illerden biri olan Adıyaman'da, koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde tespit edilen bazı Covid-19 vakaları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 167 ev karantinaya alındı.


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