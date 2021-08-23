Valilik açıkladı: Adıyaman'da 167 ev karantinaya alındı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:15

Aşılama oranının düşük olduğu (yüzde 64), turuncu kategorideki illerden biri olan Adıyaman'da, koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde tespit edilen bazı Covid-19 vakaları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 167 ev karantinaya alındı.