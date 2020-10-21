Valilik girişinde biber gazı patladı

21 Ekim 2020 Çarşamba, 14:07

Düzce Valiliğinin protokol girişindeki güvenlik noktasında, bir polis memurunun biber gazı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Biber gazının makam katındaki odalara yayılmasıyla bazı idari personel gazdan etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Düzce Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla, gazdan etkilenen idari personeli camdan tahliye etti.

Sağlık ekiplerince gazdan etkilenenlere ambulansta müdahale ediliyor.

Öte yandan, Vali Cevdet Atay'ın makamında olmadığı, vali yardımcılarının ise kendi imkanlarıyla binadan çıktığı öğrenildi.



VALİLİK: POLİSİN DİKKATSİZLİĞİ, SORUŞTURMA AÇILDI

Vali Cevdet Atay, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Polis noktasındaki memurun dikkatsizliği sonucu böyle bir olay meydana geldi. Konu hakkında gerekli inceleme yapılacaktır." dedi.

Valilikten yapılan açıklamada ise saat 13.00 sıralarında Valilik binası girişindeki Polis Koruma Noktası'nda görevli polisin üzerinde bulunan biber gazının personelin dikkatsizliğinden açığa çıkması sonucu binayı yoğun bir duman kapladığı belirtildi.

"Binada can güvenliği açısından, görevli tüm personelin tahliyesi anında sağlanmış olup personel (polis memuru) hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, bina içerisinde ve çevresinde bulunan hiçbir vatandaşta ciddi bir sağlık sorunu olmadığı kaydedildi.



