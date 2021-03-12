Valilikten CHP'li başkan ve yakınlarının evinin Özel Harekat polislerince basılmasına ilişkin açıklama
CHP Diyarbakır Hazro İlçe Başkanı Turğut İncel ile yakınlarına ait dört ayrı konuta, önceki gece 02.30’da, Özel Harekat polislerince baskın yapıldı. İncel, “Sadece bir ev için arama kararı varken dört eve girildi. Kapılar çalınmadan koçbaşı ile kırıldı. Kadınlar ve çocuklara kötü muamelede bulunuldu” dedi. Valilikten konuya ilgili açıklama geldi.
CHP’nin Diyarbakır Hazro İlçe Başkanı Turğut İncel ve yakınlarına ait dört konut önceki gece Özel Harekat polislerince basıldı.
Cumhuriyet’e konuşan İncel, “Görüşme için Ankara’daydım, evde değildim. Dün (önceki gün) sabaha karşı 02.30’da bütün kapılar kırılarak içeri giriliyor. Evdeki kadınlar, çocuklar uykuda. Kapıyı çalmıyorlar. Bütün herkesi yüzüstü yere yatırıyorlar. Eşim, evin CHP İlçe Başkanı’na ait olduğunu söylüyor. Buna rağmen kötü muameleye devam ediyorlar. Evleri dağıtıyorlar, hiçbir şey bulamayıp gidiyorlar” ifadelerini kullandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Diyarbakır Valiliği, açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
“11 Mart 2021 günü saat 22.00 sıralarında Hazro ilçesinde 3 farklı adreste yüklü miktarda patlayıcı madde ve otomatik silah bulunduğunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine, ihbar, Hazro İlçe Emniyet Amirliğimize iletilmiş, ihbara konu adreslerden birinde ikamet eden ve ihbar içeriğinde adı geçen şahıslardan E.D hakkında, ‘silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma’ suçundan farklı tarihlerde işlem yapıldığı ve şahsın adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda terör nitelikli silahın ele geçirilmesi nedeniyle oluşan kuvvetli şüphe doğrultusunda Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında verilen arama kararına istinaden, ihbara konu 3 farklı adrese gidilmiştir. E.D. isimli şahsın Hürriyet Mahallesi’nde bulunan ikametinde saat 02.10 sıralarında yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır. İhbara konu diğer iki adresin bulunduğu Bahçe Mahallesi/İncel Apartmanı’ndaki U.İ isimli şahsın ikameti ve ihbarda geçen diğer adrese saat 02.45 sıralarında gidilmiş, ikametlerden birinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. İhbarda adı geçen U.İ isimli şahsın ikametine arama işlemi amacıyla girilmek istenildiğinde ise U.İ'nin elinde bıçakla görevlilerimize mukavemet etmesi üzerine bıçağı bırakması yönünde ihtarlarda bulunulmuş, yapılan ihtarlara uymaması nedeniyle kendisine ve personelimize zarar vermesini engellemek amacıyla orantılı güç kullanılarak şahıs kontrol altına alınmıştır. U.İ isimli şahsın ikametinde arama yapıldığı esnada aynı katta bulunan ve CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel'e ait olduğu anlaşılan ikametin kapısının açılması üzerine bu ikamete de kontrol ve görüşme amaçlı girilmiş bilahare ikametten çıkılmıştır. Arama izni olmadan ikamete girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır."
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