Valilikten CHP'li belediyelere "onları işten çıkarın" yazısı

15 Ocak 2021 Cuma, 20:48

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tezcan ve Bülbül, “Valilik kanalıyla belediyelere, çalışanların isimleri gönderilmiş ve güvenlik soruşturmalarının olumsuz olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmaları istenmiştir” denildi.

"Soruşturmanın kapsamıysa ne belediyelerle ne de kişilerle paylaşılmıştır. Yaptığımız araştırma neticesinde öğrendik ki soruşturma kararları sadece kişilerin muhalif düşüncelerine dayanıyor. Hatta bir çalışanın babasının sendikalı olması nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığını öğrendik" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kişiler haklarında yürütülen bir dava ya da kesinleşmiş bir yargı kararı yok. Kısaca kendilerinin ve yakınlarının sadece muhalif düşünceleri, duruşları var.”

"ÖZGÜRLÜKLERE KARŞI İŞSİZLİK CEZASI"

“Bu soruşturma nasıl, kim tarafından yürütülüyor, bilgiler nasıl toplanıyor belli değil. Anayasa kararlarının bağlayıcılığına rağmen hala bu uygulama ne yazık ki devam ediyor. Yani fikir ve düşünce özgürlüğü var diyen AKP, kendi icatları olan güvenlik soruşturmalarıyla bu özgürlüğe karşılık işsizlikle yurttaşları cezalandırıyor. Anayasa’nın 70. maddesine göre herkesin kamu hizmetine girme hakkı vardır. Ancak haklar hukuka aykırı bir şekilde sınırlandırılıyor. AKP olağan şüpheliler yaratarak, düşman politikası yürütüyor. Bu hukuksuzluğa bir an önce dur denilmelidir. İnsan onuruna, insan haklarına aykırılık teşkil eden bu uygulama ve AKP’nin keyfiliği kabul edilebilir değil.”