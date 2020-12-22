Van Gölü'nde 61 sığınmacı hayatını kaybetmişti: Soruşturma tamamlandı
Van Gölü'nde 61 sığınmacının yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında, 38 yıl 6'şar ay kadar hapis cezası talep edildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarpanak Adası açıklarında yurda yasa dışı giren sığınmacıları taşıyan "Akbaş" isimli teknenin 27 Haziran'da batması sonucu 61 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili soruşturmayı tamamladı.
25 ŞÜPHELİ HAKKINDA İSE "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI" KARARI VERİLDİ
Soruşturma kapsamında olayla ilgili 6'sı tutuklu 12'si hakkında "Nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçlarından kamu davası açıldı, 25 şüpheli hakkında ise "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verildi.
Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 12 şüpheli hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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