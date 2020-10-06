Van'da dört gazeteci gözaltına alındı
Van'da bu sabah düzenlenen operasyonda dört gazeteci gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki gazetecinin helikopterden atıldıkları iddia edilen iki vatandaşla ilgili haber yaptığı belirtildi.
Mezopotamya Ajansı’nın (MA) Van Bürosu ile aralarında ajansın muhabirlerinin de bulunduğu çok sayıda gazetecinin evine sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Baskınlarda, MA muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve Nazan Sala gözaltına alındı.
Polisler, gazetecilerin fotoğraf makineleri, kamera ve teknik malzemelerine el koydu. Polislerin bürodaki araması sürüyor.
Gözaltına alınan gazeteci Cemil Uğur, Van’ın Çatak ilçe kırsalında operasyona çıkan askerlerin gözaltına aldığı Servet Turgut ve Osman Şiban’ın helikopterden atıldıkları iddiasına ilişkin haber yapmıştı. Helikopterden atıldığı öne sürülen Turgut, günlerce kaldığı yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirmişti.
BASIN-İŞ GAZETECİLERİ SERBEST BIRAKIN
Gözaltılar sonrası Basın-İş'ten tepki geldi. Açıklamada şöyle denildi:
"Van’da, aralarında helikopterden iki köylünün atılma haberini duyuran Cemil Uğur'un da bulunduğu gazeteciler Adnan Bilen, Şehriban Abi ve Nazan Sala'yı gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazeteciler bir an önce serbest bırakılmalıdır. Gazetecilerden elinizi çekin."
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