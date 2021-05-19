Van'da o yasak 15 gün daha uzatıldı
Van'da eylem yasağı 15 gün daha uzatıldı. Kararı Van Valiliği açıkladı.
Van'da Olağanüstü Hal (OHAL) gerekçesiyle 21 Kasım 2016'da beri uygulanan eylem ve etkinlik yasağı yeniden uzatıldı. Kararı, Van Valiliği yaptığı açıklamayla duyurdu.
Van Valiliği'nin açıklaması şöyle:
"Van ili coğrafi sınırları içerisinde 19 Mayıs'tan geçerli 2 Haziran tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 sayılı kanunun 17'nci maddesine istinaden yasaklanmıştır.
Basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması da 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin A ve C fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."
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