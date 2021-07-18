Van'da PKK/KCK'ye ait silah ve patlayıcılar ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi Mazılı mezrası kırsalında PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depolar tespit edildi.
Jandarma Özel Harekat ve komandolarla bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 savunma tipi el bombası, 1 bixi makinalı tüfek namlusu, 195 fişek, 20 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 kanas piyade tüfeği şarjörü, 3 adet 100’lük makineli piyade tüfeği mayonu ele geçirildi.
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