PKK’li teröristler rehine ile birlikte kendilerini patlattı

13 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

3 PKK’linin etkisiz hale getirildiğinin açıklandığı operasyonda kimliği kesinleşmemekle birlikte, ölenlerden birinin, eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün’ün kaçırılmasıyla gündeme gelen, “Munzur Dersim” kod adlı Cihan Söylemez olduğu tahmin ediliyor.



7 Mayıs’ta İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonu, “teröristlerle çıkan çatışmada, 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir” ifadeleriyle duyurmuştu. Tunceli Valiliği ise Ovacık kırsalındaki operasyonda ele geçirilenlerin listesini şöyle yayımlamıştı: 2 adet M-16 tüfeği, 1 Kalaşnikov tüfeği, 30 fişek, M-16 tüfeğine ait 5 şarjör, Kalaşnikov tüfeğine ait 3 şarjör, el telsizi ve dürbünü, 5 flash bellek ve çok miktarda yabancı para. Ayrıca operasyonun ardından yayımlanan fotoğrafta, ele geçirilenlerin ağır hasar görmüş ve yanmış şekilde olması dikkat çekmişti.

UZUN SÜREN KOVALAMACA

Cumhuriyet’e bilgi veren İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik kaynakları operasyonun ayrıntılarını anlattı. Kaynaklar, Tunceli’deki operasyonlar sırasında, PKK’nin kritik ismi olan biri erkek 3 militanın yer değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. İddiaya göre PKK’liler, mantar toplamaya giden Çambulak köyünden M.Y. adındaki bir sivil vatandaşı aracıyla birlikte rehin aldı. Sivil araçla yol alan PKK’liler, bir süre sonra güvenlik kuvvetleri tarafından fark edildi. Aracın takibine helikopterler de katıldı. Araç, yapılan “dur” çağrılarına rağmen uzun süre durdurulamadı. Torunoba’da, güvenlik kuvvetleri barikat kurarak beklemeye başladı. Barikata yaklaşan araç geri geri gitmeye çalıştı. Ancak kuşatılınca, içindeki PKK’liler aracı havaya uçurarak yaşamlarına son verdi. Bu sırada aracı kullanan sivil vatandaş M.Y. de hayatını kaybederken, araçtaki dijital arşivin de olduğu maddeler zarar gördü.

Operasyonun ardından güvenlik kuvvetleri yanan paralar üzerinde yaptığı incelemede, miktarın 800 bin ile 1 milyon Avro arasında olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Zarar gören flash diskleri de geri döndürmeye çalışan güvenlik güçleri, örgütün arşivinin yer aldığını düşündükleri bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca ölen sivil vatandaşın dışında, bedenleri patlattıkları bombalarla ağır hasar gören PKK’li teröristlerin cenazelerine de DNA incelemesi yapılarak kimlik tespitine çalışılıyor.

‘SİHA VURDU’ TARTIŞMASI

Güvenlik kuvvetleri PKK’lilerden birinin turuncu kategoride aranan Munzur Dersim kod adlı Cihan Söylemez olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. PKK’li Söylemez, 2012’de CHP Milletvekili Hüseyin Aygün’ü kaçırmasıyla kamuoyunun gündemine oturmuştu. Güvenlik kaynakları kadın militanlardan birinin ise fiziksel tariflerden, PKK’nin Tunceli saha sorumlusu “Sarya” kod adlı Özlem Çiftçi olabileceğini düşünüyor. Çiftçi’nin daha önce de öldüğü açıklanmış ancak daha sonra yaşanan gelişmelerle bu bilgi düzeltilmişti.

HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü, Dersim İsyanı’nın lideri Seyit Rıza’nın üçüncü kuşaktan torunu olduğunu söylediği sivil M.Y.’nin şaibeli bir şekilde öldürüldüğünü iddia etti. HDP’liler de M.Y.’nin de olduğu aracın SİHA ile vurulduğunu iddia etti.

CHP eski milletvekili Aygün ise, yerel kaynaklara dayanarak PKK’lilerin M.Y.’yi rehin aldığını doğrularken, “SİHA atışıyla vuruldu” iddiasının doğru olmadığını söyledi.