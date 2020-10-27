Varank'tan boykot açıklaması

27 Ekim 2020 Salı, 16:24

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Varank, ocak-ağustos döneminde salgına rağmen yatırım talebinin yıllık bazda yüzde 30 daha fazla olduğunu belirterek, "İlk 9 ayda 10 bin 802 sanayi işletmesi, sanayi sicil sistemine kaydoldu, bu rakam geçen seneye göre yüzde 12’lik bir artışa tekabül ediyor." dedi.

Dış talepteki canlanmanın da Türkiye'nin ihracatını olumlu etkilediğine değinen Varank, eylül ayı ihracatının 16 milyar doların üzerinde gerçekleşerek tüm zamanların eylül ayı rekorunu kırdığını bildirdi.

"ÜRETİMDE PROBLEM YOK"

Türkiye genelinde de reel sektörde işlerin iyiye gittiğine dikkati çeken Varank, son 4 günde Erzurum, İstanbul, Malatya ve Denizli'de sanayicilerle bir araya geldiğini ve fabrikaları gezdiğini anlattı.

Varank, buralarda herkesin işini büyütme ve fabrikalarını genişletme planları olduğunu belirterek, ufak tefek sorunlara rağmen üretim tarafında yapısal bir problem ya da bir memnuniyetsizlik duyulmadığını dile getirdi.

"DALGALANMALAR BAĞIMSIZ"

Son birkaç gündür finansal piyasalarda görülen oynaklığa işaret eden Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin üretim gücünden veya sanayisinden bağımsız. Türkiye, birden çok cephede aynı anda büyük mücadeleler içinde. Bir taraftan vatandaşımızın sağlığını korumanın derdindeyiz diğer yandan ekonomiyi güçlü ve sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dış politikada, ülkemizin ve aslında tüm ümmetin haklarını koruyan çok boyutlu politikalar izliyoruz.

'BOYKOT' TEMBİHİ

Varank, Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı için ise şöyle dedi:

Gündemimizde bir de Fransa meselesi var. Avrupa’nın içine düştüğü İslam düşmanlığı ve faşizm çukurunun öncülüğünü maalesef Fransa ve artık onun patolojik bir vaka haline gelmiş Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yapıyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimize hakareti savunan, teşvik eden hatta kamusal hale getiren bu anlayışla her alanda mücadele edeceğiz. Bu bizim en başta Müslüman olarak bir sorumluluğumuz. Fransız mallarına karşı, şu dönemde güçlü bir duruş göstermemiz lazım. Bunun sembolik değeri çok yüksek. Göstereceğimiz duruş, tüm bu hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacak. Sizin de günlük ticaretinizde, Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına uygun bir şekilde hassasiyet göstereceğinize inanıyorum."