Kulak tıkanıklığı nedir, neden olur? Kulak tıkanıklığı nasıl geçer?

22 Temmuz 2021 Perşembe, 00:00

Kulak tıkanıklığı; pek çok kişinin günlük yaşamında çok sık karşılaştığı bir hastalık türüdür. Çoğu zaman tek kulakta ortaya çıkan bu durum, kimi zaman her iki kulakta birden görülmektedir. Kulak tıkanıklığı; dışarıdan gelen seslerin dalgalarının, işitme kanallarında doğru bir biçimde iletilmemesi neticesinde gelişmektedir. Kulak; iç, orta ve dış kulak olarak üç kısımda ayrılmaktadır.

Dış kulakta toplanmış olan ses dalgaları, işitme kanallarına iletilmektedir. İşitme kanalları boyu aktarılmış olan ses dalgaları, kulak zarı şeklinde isimlendirilen yapıda titreşime dönüştürülmektedir. Titreşimler, orta kulakta görev alarak, iç kulaktaki işitme sinirleriyle beyne aktarılır. Dış kulaktan, iç kulağa dek kanallarda herhangi bir işlev bozukluğunun olması, kulak tıkanmasına sebep olur. Kulakta şişkinlik hissi, işitmenin kalitesinin bozulması gibi bulgularla ilerleyen kulak tıkanması, çoğu zaman önemsenmeyip, tedavisi geciktirilen bir hastalık olarak belirtilebilir.

KULAK TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Kulak tıkanmasının dayandığı sebepler şu şekilde sıralabilir:

Kulak zarıyla alakalı sorunlar yüzünden tıkanıklık söz konusu olabilir. Kulak zarının delinmesi ya da türlü nedenler ilke kalınlaşıp, esnekliğinin kaybolması durumunda kulak tıkanıklığı ile karşılaşılabilir.

Kulak kepçesine bağlı sorunlardan ötürü de kulak tıkanıklığı meydana gelebilir. Kulak kepçesinde oluşan deformasyonlar, iltihaplanma ya da tümörler neticesinde ses dalgalarının kulak yoluna iletilmesinin önlendiği hastalıklarda kulak tıkanması yaşanabilir.

Orta kulağa bağlı problemler ile de kulak tıkanması oluşabilir. Orta kulak boşluğunun türlü mikroorganizmalardan ötürü iltihap kapması, gripte kulak tıkanıklığının gelişmesi, kulak kemikçiklerinde deforme oluşması, burun ya da geniz boşluğunda sorunlara bağlı şekilde sıvı ile dolması gibi problemlerden ötürü de kulak tıkanıklığı ile karşılaşılabilir.

Kulak yolundaki sorunlar yüzünden kulak tıkanıklığı ile karşılaşılabilir. Kulak tıkanmasının en önemli sebebi; buşon gelişimiyle kulak yolunun türlü travmalara maruz kalması, enfeksiyonlar, kemik yapısı, tümör ya da yabancı cisimlerle tıkanması neticesinde kulak tıkanması meydana gelebilir.

KULAK TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Kulak tıkanıklığının geçmesi adına şu yöntemler izlenebilir:

Kulak tıkanmasının en önemli sebebi kulak kirinin oluşmasıdır. Kulak kiri tıkanması olarak bilinen bu durumda, türlü ilaç tedavileriyle kulak kirinin sıvılaştırılması sağlanıp, tıkanıklık sorunu çözülebilir. Eğer kulak kiri sertleşmiş ya da ilaç tedavisine cevap vermeyecek durumdaysa bilhassa doktor açısından türlü metotlarla, kulak tıkanması sorunu halledilebilir.

Östaki borusunun işlevsel aksamalarına bağlı şekilde orta kulak boşluğunun sıvıyla dolması sonucunda, burun içerisine sprey tarzında verilen anti- inflamatuvar ilaçlardan faydalanılabilir.

Kulak yolu ve kepçesindeki enfeksiyonlara bağlı olan ödemlerden ötürü kulak tıkanması meydana gelmişse, bu yerlere lokal antibiyotik damlalar veya anti-inflamatuvar ilaçlar verilebilir.

Kulak yolu veya kepçesindeki anatomik yapılardan ötürü tümörler sebebiyle oluşan tıkanmalarda cerrahi tedavilerin yapılması gerekebilir.

Orta kulak iltihaplarında genel olarak oral yolla ağrı kesici ve antibiyotik tedavisine başvurulur. Kimi orta kulak yolu iltihapları, bulunan yerde yoğun sıvı birikimiyle sonuçlandığı zaman, kulak zarına tüp takılarak, orta kulak boşluğundaki sıvının boşaltılması ve havalandırılması gerekebilir.

Kulak zarındaki deformasyonlarda genel olarak cerrahi tedaviler sık bir şekilde tercih edilen metotlardır. Bununla birlikte kulak zarının hasar görmesinden ya da yapısında oluşan bozulmalar tam anlamıyla giderilmediğinden iletim türü, işitme kaybı tamamen tedavi edilemeyebilir. Bunun dışında kulak zarında bulunan delinmelerde ötürü, buranın sık enfeksiyon kapması sonucunda, uzun zamanlı antibiyotik tedavisine (bir hekime danışılarak) başvurulur.

KULAK TIKANIKLIĞINI GİDERMEK İÇİN EVDE YAPILACAK HAREKETLER

Kulak tıkanıklığını açmak ve gidermek için evde yapılacak çeşitli hareketler ve uygulamalar vardır. Bunlardan bazıları şöyle özetlenebilir:

Çene oynatma hareketi

Sıcak bez ya da sıcak su torbası uygulaması

Esneme hareketleri yapmak

Sakız çiğneme (sakız çiğneyerek kaslar harekete geçirilerek kulak tıkanıklığı açılabilmektedir.)

Kulak kepçesinin birkaç defa aşağı doğru nazik bir biçimde çekilmesi hareketi ( bu hareket ile kulak girişi açılmaktadır.)

Tuzlu su ile gargara yapmak

Bu uygulamaların dışında elma sirkesi, zeytinyağı ve soğan suyu kulak tıkanıklığına iyi gelen bitkisel çözümler arasında yer alır. Bu bitkisel çözümler, evde rahatlıkla uygulanabilen pratik yöntemlerdir.

Editör notu: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurulması gerekmektedir.

