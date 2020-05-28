Varlık dergisi yeni sayısında ‘Yeni Bir Başlangıç Mümkün mü?’ diye soruyor

28 Mayıs 2020 Perşembe, 11:50

Varlık dergisi, Haziran 2020 sayısında, yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen salgının olumlu sonuçları olabilir mi diye merak ediyor ve “Yeni Bir Başlangıç Mümkün mü?” diye soruyor.

Ferit Güven, Mehmet Özkan Şüküran, Selçuk Orhan, Deniz Bağrıaçık ve Aydın Çam bu ayki “Koronavirüs ile Sınırda Düşünmek” başlıklı dosya konusunun yazarları.

Dosyanın “Virüs ve Felsefe” başlıklı ilk yazısında Ferit Güven küresel krizlerin sadece bilimsel bir sorun olarak görülüp bilimsel düşünceyle çözülemeyeceğini, kendimizi kavrama biçimimizin kökten değişmesi gerektiğini ileri sürüyor.



Mehmet Özkan Şüküran da “Teorik Bahisler Odağında Covid-19” başlıklı yazısında şöyle diyor: “İktidarlar tıpkı bir savaş terminolojisi kullanıyor, cephedekileri de sağlık görevlileri olarak odağa alıyor. Azılı, imha edilmesi gereken düşman olarak virüs, imha yetkisi ve araçları eline verilen asker olarak sağlık çalışanları.”



Selçuk Orhan “Yaşlanma Belirtileri” başlıklı yazısında pandemi karşısındaki siyasetsizliği uygarlığımızın geri dönüşsüz bir yaşlılık belirtisi olarak ele alıyor ve “Bu salgın uygarlığımızın hayati bir melekeyi yitirdiğini açığa çıkardı: Ortak bir değer yaratmak.” diyor.



Deniz Bağrıaçık “Günahlarından Kaçamayan Keçiler” başlıklı yazısında yaşadığı Paris kentindeki dönüşüm üzerinden meseleye bakıyor. Koronavirüs salgınına gelene kadar nasıl bir süreçten geçtiğimizi, postmodern insanın güvencesiz, yarınsız şekillenen hayatını, küreselleşmenin ve kitle turizminin beraberinde getirdiği kimliksizleşmeyi, yeni standartların oluşmasında sosyal medyanın rolünü sorguluyor.



Aydın Çam ise “Sinemasal Çelişkiler Üzerine” başlıklı yazısında, şehirle birlikte modernliğin kahramanı (ve motoru) atfedilen sinemanın çelişik karakterini, salgın günlerinin çelişkili olgu ve durumlarıyla ilişkilendirerek soruşturmaya açıyor.

SÖYLEŞİ VE YAZILAR



Dergide ayrıca Selçuk Altun ile “Ayrılık Çeşmesi Sokağı” üzerine yapılmış bir söyleşi, Şafak Baba Pala ile “Sana Da Güle Güle Nezahat” üzerine yapılmış bir söyleşi ve Zülfü Livaneli ile yapılmış bir söyleşi yer alıyor.



Langalı Fatma, Sina Akyol, Hüseyin Köse, Şeyda Üzer, Şule Ünsal bu ayki dergiye şiirleriyle katkıda bulunurken, Senem Gezeroğlu, kerem bakıcı ve Ömür M. Yılmaz imzalı öyküler de derginin sayfalarında kendilerine yer buluyor.



Aralarında Haydar Ergülen, Jale Sancak, Bilgin Güngör, Çiğdem Ülker gibi isimlerin de bulunduğu pek çok yazarın yazısı da yine Varlık’ın haziran sayısında okunabilir.



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