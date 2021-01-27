Varlık Fonu raporlarındaki “gizli” ibaresi tartışma yarattı

27 Ocak 2021 Çarşamba, 17:08

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye Varlık Fonu’nun 2019 yılı mali tabloları ve faaliyetleriyle ilgili denetim raporları görüşülüyor. Komisyonda raporların gizli olup olmadığına ilişkin tartışma yaşandı. Devlet Denetleme Kurulu’nun hazırladığı raporun üzerine "GİZLİ" ibaresiyle damga vurmasına muhalefet vekilleri tepki gösterdi.

‘VEKİLLİĞİM DÜŞTÜĞÜNDE YARGILANABİLİRİM, BÖYLE BİR ŞEY ALABİLİR Mİ?’

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, raporun üzerinde "GİZLİ" ibaresinin yer aldığını ifade ederek, “Ben bunu okursam suç mu diyorum, siz ona mahkeme karar verir diyorsunuz. Bu skandal bir karar” dedi. Yılmaz, “Siz hukuku tanımam diyorsunuz. Ağır bir ithamda bulunuyorsunuz, devletin organları bellidir. Bizim yasama yetkimiz olduğu gibi mahkemenin de yargılama yetkisi vardır” diye yanıt verdi. Paylan ise “Ben bu rapordaki bilgileri okursam milletvekilliğim bittiğinde hakim karşısına çıkabilirim, böyle bir şey olabilir mi?” diye tepki gösterdi.

‘EĞER MAHKEMEDE SIKINTI YAŞARIZ DİYORSANIZ KAPATIRIZ’

Yılmaz, vekillerden gelen tepkiler üzerine “Arzu ediyorsanız basına kapatabiliriz, eğer ‘Biz çekiniyoruz, yarın mahkemede sıkıntı yaşarız’ diyorsanız, kapatabiliriz” diye yatıştırmaya çalıştı.

‘GAYET GÜZEL TWEETLER DE ATILIYOR’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili Erhan Usta raporu konuşmak istediklerini vurgulayarak, “Raporu konuşmadan denetimi nasıl yapabiliriz?” diye sordu. Elvan, “2 yıldır nasıl yapılıyor, gayet güzel tweetler de atılıyor” dedi. Usta raporların okunmaması ve içeriğine ilişkin konuşulmamasıyla TBMM’nin yetkisini gasp edildiğini söyledi.

‘TVF KENDİSİNE DEVREDİLEN HİÇBİR ŞİRKETİ SATMADI’

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, fonun faaliyetlerine ilişkin sunum yaparak, TVF ile Türkiye’nin hiçbir kaynağının satılmadığını sadece halk açıldığını söyledi. Sönmez, "Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin 2021 değerleri Bağımsız Denetim Kurulu tarafından hesaplanıp açıklanacak. Varlık Fonu bütçe ya da Hazineyi fonlamak için kurulmadı. Varlık Fonu bugüne kadar kendisine devredilen hiçbir şirketi satmadı. Rehin vermedi, böyle bir amacı yok" diye konuştu.

‘KİMİN PİYANGO OYNADIĞINI T.C. KİMLİK NUMARASINDAN GÖRÜYORUZ’

Sönmez, Milli Piyango lisansının devrine ilişkin şunları belirtti:

“Bizim getirdiğimiz model devletimizde daha önce uygulanan model. İddia ve Spor Toto’da uygulanan gelir paylaşımlı model… Ciro payı 2,5 kat arttı… Esasında vatandaşa dağıtılan para da arttı. Pandemi koşullarına rağmen… Bizim amacımız burada kayıt dışının kayıt içine alınması. Türkiye’de ciddi bir kayıt dışı mekanizma var. Biz şuanda kimin oymadığını T.C. kimlik numarasında takip ediyoruz. Bütün para Varlık Fonu’nun hesabına giriyor, işletici komisyon alıyor. Geçen senelerde de satılmayan ikramiyenin payı hazineye devrediliyordu, bu konuda değişiklik yok. Milli Piyango lisansının satılmadığını, gelir paylaşımı olduğun ifade etmek istiyoruz.”

Sönmez “Banka borcumuz 2019 sonu itibariyle 1 milyar Euro’dur, Varlık Fonu sadece krediyi yatırım için kullanır. Devletin hazinesini fonlamak için değil” dedi.

‘NEDEN GÖRÜŞ VERİLMEKTEN ÇEKİNİLDİ?’

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Devlet Denetleme Kurulu Denetçisi Tuğçe Babaoğlu’na fon denetimiyle ilgili “Görüş bildirmekten kaçınılmış bir rapor var, bununla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?” diye sordu. Babaoğlu, bağımsız denetim raporlarına esas ve standartlar çerçevesinde denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi. Kuşoğlu, komisyona neden görüş verilmekten kaçınıldığına ya da neden şartlı görüş verildiğine ilişkin bilgi verilmesini istedi.