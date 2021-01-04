Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon TL'nin SMA'lı çocukların tedavisinde kullanılması TBMM gündeminde
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Yılbaşı Özel Çekilişi’nden Türkiye Varlık Fonu’na kalan 75 milyon liranın SMA hastası çocukların tedavileri için kullanılması amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinde, 27 Aralık 2020 tarihinde kabul edilen “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” ile SMA’lı çocukların tedavisi için toplanan yardımların izne tabi tutulduğunu hatırlattı. Tanrıkulu, çocukların mağduriyetinin giderilmesi için başlatılan yardımlarda kimden izin alınacağının ‘belirsiz’ olduğunu ifade ederek, “Çocuklarının tedavileri için zamanla yarışan aileler, valilikten izin sürecinin uzun sürmesi ile daha da çaresiz duruma düşeceklerini belirtmektedir” diye dikkat çekti.
Tanrıkulu, SMA’lı çocukların tedavi sorunun çözümü için Milli Piyango’nun Yılbaşı Özel Çekilişi’nden Türkiye Varlık Fonu’na kalan 75 milyon liralık kaynağın kullanılabileceğini kaydederek, “75 Milyon TL’nin SMA Hastalarının tedavisinde kullanılması için gerekli somut adımların atılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” dedi.
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