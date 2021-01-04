Varlık Fonu'na gidecek 75 milyon lira ile ilgili resmi başvuru

04 Ocak 2021 Pazartesi, 11:13

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9-8-8-4-7-5-7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet ederken, satılmayan diğer üç çeyrek biletin 75 milyon liralık ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na kaldı.

Dün akşam sosyal medyada birçok siyasi ve ünlü ismin de aralarında bulunduğu binlerce yurttaş Varlık Fonu’na aktarılan 75 milyon liranın SMA hastası çocuklar için kullanılmasını talep etti.

Tartışmalar devam ederken Milli Piyango çekilişiyle ilgili başvuru geldi.

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin dağıtılmayarak, büyük kısmının Varlık Fonu’na aktarılması işlemi hakkında Milli Piyango’nun her tasarrufunda denetim yetkisini haiz olan Sayıştay Başkanlığına başvuruda bulunduklarını söyleyen Av. A.Erdem Akyüz, bu konuda netice alıncaya kadar iç ve dış hukuk yollarına da başvuracaklarını ifade etti.

FON'A AKTARILMASI HER TÜRLÜ HUKUKA VE KAMUSAL VİCDANA AYKIRI

Akyüz yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Milli Piyango tarafından çekiliş öncesinde yapılan yazılı ve sözlü açıklamalarda; ‘Büyük ikramiye, satılan bir bilete denk gelinceye kadar çekilişe devam edilecektir.’ denmiştir. Milli Piyango ve benzeri şans oyunlarını düzenleyen yasal mevzuat ile kuruluştan beri sabit konuma gelen uygulama ve adalet ölçüleri; dağıtılması öngörülen miktarın, çekilişe katılan ve bilet alan kişilere verilmesini öngörmektedir.

Büyük ikramiye miktarının 1/4 gibi küçük bir kısmının bir bilete isabet etti denilerek verilmesi ve geri kalan 3/4 gibi büyük kısmının ise satılmayan bilete isabet etti gibi geçersiz bir nedenle halka arz edilmemesi, üstelik bu miktarın, bir sonraki çekilişe aktarılmayarak Varlık Fonu gibi özel bir kuruma aktarılması her türlü hukuki mevzuata, adalet ve kamusal vicdana aykırıdır.

Mevcut ve yasal uygulamaya göre, çekilişe sunulan ve alıcısı tarafından çekilmeyen ikramiye miktarının 1 sene bekletildikten sonra bazı kurumlara aktarılmasını öngörmektedir. Yılbaşı gibi özel bir çekilişte; satılan bilete isabet edinceye kadar çekilişe devam edilecektir açıklamasına rağmen ve bu yoldaki yasal, idari mevzuat ve kamu vicdanına aykırı bir uygulama ile satılmayan bilete isabet etti denilerek, büyük ikramiyenin dağıtılmaması, özel bir kuruma devredilmesi işleminin iptal edilerek sorumlular hakkında yasal işlem yapılmasını ve başvurumuza yanıt verilmesi arz ve talep ederiz.”