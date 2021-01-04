Akşener'den SMA açıklaması: Bakan diyor ki; Para istemeyin benden, soğurum sizden
Bakan Koca'nın SMA hastası çocuklar için başlatılan kampamyaya yönelik "kirli" ifadesi kullanmasına tepki gösteren Akşener, "Ailelerin içini acıtan bir söylem bir doktor olan bakana hiç yakışmamıştır. Gelsin de bunları ailelere anlatsın" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor. SMA (Spinal Muskuler Atrofi) hastası çocuklar hakkında açıklamalarda bulunan Meral Akşener Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam saatlerinde yayınladığı açıklamayı eleştirdi.
Yılbaşı ikramiyesinde satılmayan üç çeyrek biletin 75 milyon liralık ikramiye tutarının Türkiye Varlık Fonu'na kalmasının ardından çk sayıda kişi sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak, paranın SMA hastası çocuklar için kullanılmasını talep etmişti. Kampanyanın ses getirince Bakan Koca bir açıklama yapmış, ''Kirli kampanyaya alet olmayacağız. İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanmıştı.
Akşener şöyle konuştu:
"Ailelerin içini acıtan bir söylem bir doktor olan bakana hiç yakışmamıştır. Gelsin de bunları ailelere anlatsın. Çocuklar ölümün eşiğinde bir imkan ihtimal var. 750 bin dolara halloluyor. Orada bir ilaç devlet tarafından kabul görmüş diğeri kabul görmemiş. O ilacın getirilmesiyle ilgili kampanyalar var o ilaçların getirilmesiyle ilgili bir durum oluyor.Ben SMA’lı çocuklarımızın aileleriyle görüştüm içleri yanıyor. Çocuklarımızın ilaçları gelsin denilmiş. Bir gazete dolusu laf edilmiş. Bakan diyor ki; Para istemeyin benden, soğurum sizden.Sosyal devlet açını doyurur, giydirir. A bırakmıştır devlet. Aç bıraktığını doyurur, vardan alır yoka verir.
9 milyar TL 5 müteahhitten birinin vergi borcu silindi
Tumtraklı konuşulmuş da nasıl yani? Bu mücadeleyi nasıl vereceksiniz? Şu anda var olanların tedavisi için ne yapacaksınız? Mağdur aileler var insanlar bir şeyler yapabilmek için kampanyalar yapıyor. Binde bir milyonda bir ihtimal varsa bunu ailelere nasıl anlatacaksınız? Kimse de bu 75 milyon nereye gitti bilemez? Nelere para veriyoruz. Nerelere para gömülüyor. 9 milyar TL 5 müteahhitten birinin vergi borcu silindi ya… "
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