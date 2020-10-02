Varlık Fonu'nun, Türk Hava Yolları finansal destek bulacağı iddialarına THY'den yanıt

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) koronavirüs salgınından kötü etkilenen Türk Hava Yolları (THY) için acil finansal destek bulmak için görüşmelerde bulunduğu iddialarına Türk Hava Yolları'dan açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2020 Cuma, 23:25
Varlık Fonu'nun, Türk Hava Yolları finansal destek bulacağı iddialarına THY'den yanıt
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Reuters haber ajansı Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) koronavirüs salgınından kötü etkilenen Türk Hava Yolları (THY) için acil finansal destek bulmak için görüşmelerde bulunduğunu duyurmuştu.

Türk Hava Yolları'nın akşam saatlerinde KAP'a yaptığı açıklamada ise, "Bugün basında yer aldığı şekilde ortaklığımıza sermaye desteği verilmesi ya da finansman sağlanması amacıyla görüşmeler yapıldığı konusunda tarafımıza herhangi bir bilgi intikal etmemiştir" denildi.


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