Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı'ndaki taciz iddiasında iddianame çıktı

15 Eylül 2021 Çarşamba, 17:34

Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı'ndaki taciz soruşturması üzerine iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı A.D’nin parti üyesi G.P.'nin odasına girerek 19 kirli iç çamaşırlarını gizlice aldığından iddiasından bahsedildi. A.D’nin ise ifadesinde iç çamaşarıları çaldığını itiraf ederken sayısının 19 olmadığını söylediği belirtildi. İddianamede, şüphelinin iç çamaşırları çalması üzerine hırsızlık suçundan cezalandırılması talep edildi. Müşteki avukatları şüphelinin taciz suçundan da ceza alması gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı A.D’nin parti üyesi G.P’yi 1 yıl kadar süre taciz ettiği, tacize uğrayan G.P’nin bunu parti teşkilatına bildirdiği ve kişi hakkında disiplin soruşturması açılması için şikayette bulunduğu ancak herhangi bir disiplin işleminin uygulanmadığı, partinin üst düzey genç yöneticilerince olayın üstünün kapatıldığı iddia edilmişti.

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı A. D’nin 2018-2019 yılları arasında parti üyesi G.P’nin yakın arkadaşı olduğu, bu sebeple sık sık toplantılar yapmak üzere bir grup parti üyesi ile G.P’nin evinde buluştukları, bu esnada özel telefon görüşmesi yapacağı bahanesiyle G.P’nin odasına girdiği, burada G.P’nin kirli iç çamaşırlarını karıştırarak bunları gizlice aldığı öne sürülmüştü.