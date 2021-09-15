Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı'ndaki taciz iddiasında iddianame çıktı
Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı'ndaki taciz soruşturması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin iç çamaşırları çalması üzerine hırsızlık suçundan cezalandırılması talep edildi. Müşteki avukatları şüphelinin taciz suçundan da ceza alması gerektiğini ifade etti.
Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı'ndaki taciz soruşturması üzerine iddianame hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı A.D’nin parti üyesi G.P.'nin odasına girerek 19 kirli iç çamaşırlarını gizlice aldığından iddiasından bahsedildi. A.D’nin ise ifadesinde iç çamaşarıları çaldığını itiraf ederken sayısının 19 olmadığını söylediği belirtildi. İddianamede, şüphelinin iç çamaşırları çalması üzerine hırsızlık suçundan cezalandırılması talep edildi. Müşteki avukatları şüphelinin taciz suçundan da ceza alması gerektiğini ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Vatan Partisi Ankara İl Başkanı A.D’nin parti üyesi G.P’yi 1 yıl kadar süre taciz ettiği, tacize uğrayan G.P’nin bunu parti teşkilatına bildirdiği ve kişi hakkında disiplin soruşturması açılması için şikayette bulunduğu ancak herhangi bir disiplin işleminin uygulanmadığı, partinin üst düzey genç yöneticilerince olayın üstünün kapatıldığı iddia edilmişti.
Vatan Partisi Ankara İl Başkanı A. D’nin 2018-2019 yılları arasında parti üyesi G.P’nin yakın arkadaşı olduğu, bu sebeple sık sık toplantılar yapmak üzere bir grup parti üyesi ile G.P’nin evinde buluştukları, bu esnada özel telefon görüşmesi yapacağı bahanesiyle G.P’nin odasına girdiği, burada G.P’nin kirli iç çamaşırlarını karıştırarak bunları gizlice aldığı öne sürülmüştü.
Video Haberler
- İstanbul'da korkunç kadın cinayeti!
- Davutoğlu'na çarpıcı 'Erdoğan' sorusu
- 'Pes' dedirten olay! Cansız mankeni kucaklayıp götürdü
- Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
- Hamza Dağ açıkladı: Bu da AKP'nin anketi
- Türkiye’de bir ilk: Öksürük sesinden anlaşılacak
- Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı
- Belediyeye ait tabelayı götürmek istedi, şoke oldu!
- İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada
- 6 aylık çocuk ölümden böyle döndü
En Çok Okunan Haberler
- Dolar için 23 Eylül uyarısı
- Esin Şenol’a çirkin saldırı
- Haluk Levent'ten 'pişmanım' paylaşımı
- ODTÜ’yü isyan ettiren atama
- İkinci tura kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
- Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız
- Fenomen tostçu kazada yaşamını yitirdi
- AKP, HDP seçmeni için MHP'siz seçime hazırlanıyor
- Merkez Bankası'ndan 'döviz' kararı
- AKP'nin gözdesi Kavakçı, lüks mekanda