Vatikan'dan eşcinsel birliktelikleri kutsama açıklaması
Vatikan, rahiplerin eşcinsel birliktelikleri kutsayamayacağını ve bu tarz törenlerin geçerli olmadığını açıkladı.
Kilise'nin Papa Francis yönetiminde eşcinsellere yönelik daha samimi bir yaklaşımı olacağı düşünülünüyordu. ABD ve Almanya gibi ülkelerde papazlar eşcinsel ilişkileri evlilik benzeri şekilde kutsamaya başlamış ve bu birlikteliklerin kurumsallaştırılması için çağrıda bulunmuşlardı.
Bazı piskoposların uygulamaya izin verilip verilmediğine dair resmi sorular yönelttiği Vatikan bu konudaki kararının olumsuz olduğunu açıkladı.
Reuters'ın haberine göre, Papa Francis bu kararın arkasında olduğunu açıklarken bunun "haksız bir ayrımcılık biçiminde değil ayinin doğası ile ilgili" olduğunu ifade etti.
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