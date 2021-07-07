VBT Yazılım halka açıldı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:28

Türkiye’nin önde gelen kamu kurumları ve özel sektör şirketlerine kurulduğu 1993 yılından bu yana bilgi teknolojileri, bilişim, yazılım, eğitim ve danışmanlık alanlarında katma değerli çözümler sunan VBT Yazılım’ın halka arzı yoğun yatırımcı ilgisiyle başarılı bir şekilde tamamlandı. VBT Yazılım AŞ’nin, 8 milyon TL nominal değerli payları, pay başına 12,48 liradan 5-6 Temmuz 2021 tarihlerinde halka arz edildi. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği VBT Yazılım VBTYZ koduyla Borsa İstanbul’da işlem görecek.

“VBT YAZILIM OLARAK YENİ YATIRIMCILARIMIZLA DAHA GÜÇLÜYÜZ”

VBT Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Birol Başaran, halka arzın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, “Bu süreçte şirketimize, bize inanan ve büyüme yolculuğumuzda bizimle olmayı seçen, şirketimizin ortağı olmayı tercih eden tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederim. Bundan sonraki her sürecimizde değerli yatırımcılarımızın bize verdiği güçle şirketimizi daha da ileriye taşıyacağız” dedi. Halka arzdan elde edilecek gelirin şirketin organik ve inorganik büyümesinde kullanılacağını vurgulayan Başaran, “Halka arzdan elde edilen gelirin bir kısmını öncelikle yazılım sektöründe yer alan bir veya birkaç firmanın satın alınması veya ortak olunmasında kullanacağız. Diğer kısmıyla da Ar-Ge faaliyetlerimizin iyileştirilmesi için yeni bir Ar-Ge merkezi kurmayı ve İstanbul, Ankara, Adana, Londra’da bulunan ofislerimize ek olarak yurtiçinde ve yurtdışında yeni ofisler açmayı planlıyoruz. Yurtiçinde üniversitelerin bulunduğu büyük şehirler başta olmak üzere ve yurtdışında ise özellikle Avrupa, ABD ve Ortadoğu’ da olmak üzere ofis açmak için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

“YAZILIM SEKTÖRÜ BORSA İSTANBUL’UN BÜYÜMESİNDE DE ÖNCÜ OLACAK”

VBT Yazılım’ın halka arzı Metro Yatırım ve A1 Capital eş liderliğinde gerçekleşti. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgecan Fırıldak, VBT Yazılım A.Ş. gibi önemli bir şirketi Sermaye Piyasasına kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Metro Yatırım olarak son dört yılda 9 halka arz gerçekleştirdiklerini ve halka arz edilen beş şirketin yazılım sektöründe olduğunu anımsatan Özgecan Fırıldak, “Çağımızın en büyük katma değer üreten sektörlerinden yazılımın, Borsa İstanbul’un büyümesinde de öncü olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle VBT Yazılım’ın halka arz sürecinde katkıda bulunmaktan ötürü çok memnunuz. VBT Yazılım’a yoğun ilgi gösteren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

VBT Yazılım’ın halka arzında eş lider olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Terzi, “VBT Yazılım paylarına yatırımcılarımızdan yoğun bir ilgi oldu. A1 Capital olarak bu yılki üçüncü halka arzımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yatırımcılar ve sermaye piyasaları açısından doğru şirketlerin seçilerek sermaye piyasalarına kazandırılması hepimizin ortak amacı. Yatırımcıların da bu perspektifle halka arzlarımıza ilgi göstermesi bizleri gururlandırıyor. Bu ilgi nedeniyle başta tüm yatırımcılarımıza, sermaye piyasası kurumlarına ve çalışanlarına halka arz sürecinde verdikleri destek için teşekkürlerimizi sunarım” dedi.