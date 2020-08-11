Vedat Milor'dan aşı yorumu
Ünlü Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, bugün çıkan Covid-19 aşı haberlerine kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaparak yorum yaptı. Milor, "Aşı karşıtlığı ile mücadeleme Rusya’nın koronavirüs aşısından sipariş ederek devam edeceğim" paylaşımında bulundu.
Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, Rusya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen ilk aşının tescillendiğinin açıklanması üzerine kişisel Twitter hesabında paylaşım yaparak ilginç bir yorumda bulundu.
Milor, "Aşı karşıtlığı ile mücadeleme Rusya’nın koronavirüs aşısından sipariş ederek devam edeceğim" dedi.
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