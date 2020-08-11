Vedat Milor'dan aşı yorumu

Ünlü Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, bugün çıkan Covid-19 aşı haberlerine kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaparak yorum yaptı. Milor, "Aşı karşıtlığı ile mücadeleme Rusya’nın koronavirüs aşısından sipariş ederek devam edeceğim" paylaşımında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2020 Salı, 17:07
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Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, Rusya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen ilk aşının tescillendiğinin açıklanması üzerine kişisel Twitter hesabında paylaşım yaparak ilginç bir yorumda bulundu.

Milor, "Aşı karşıtlığı ile mücadeleme Rusya’nın koronavirüs aşısından sipariş ederek devam edeceğim" dedi.


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