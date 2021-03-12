Vedat Milor'dan patso hakkında 'utandıran itiraf'
Gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter'da gündem olan 'patso' için ‘utandıran bir itiraf’ta bulunacağını söylerken, "En iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" dedi.
Türkiye'de hazır yemekler arasında sıkça tercih edilen sandviç ekmeği ve patates kızartmasından oluşan 'patso'ya ilişkin Twitter'da yürüyen tartışmalara, gastronomi yazarı Vedat Milor da katıldı.
Utandıran itiraf: Bir restoran eleştirmeni olarak Patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok.— Vedat Milor (@vedatmilor) March 12, 2021
Twitter'dan paylaşım yapan Milor, "Utandıran itiraf: Bir restoran eleştirmeni olarak patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" yazdı.
Cevval girişimciler için iş fikri: Ekşi mayalı tost ekmeği içinde üçlü kızartma yöntemiyle hazırlanmış patates kızartması. https://t.co/Uvkjda7XQg— Vedat Milor (@vedatmilor) March 12, 2021
Milor, sonraki paylaşımında ise, "Cevval girişimciler için iş fikri: Ekşi mayalı tost ekmeği içinde üçlü kızartma yöntemiyle hazırlanmış patates kızartması" dedi.
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