Vedat Milor'dan patso hakkında 'utandıran itiraf'

12 Mart 2021 Cuma, 16:42

Türkiye'de hazır yemekler arasında sıkça tercih edilen sandviç ekmeği ve patates kızartmasından oluşan 'patso'ya ilişkin Twitter'da yürüyen tartışmalara, gastronomi yazarı Vedat Milor da katıldı.

Utandıran itiraf: Bir restoran eleştirmeni olarak Patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok. — Vedat Milor (@vedatmilor) March 12, 2021

Twitter'dan paylaşım yapan Milor, "Utandıran itiraf: Bir restoran eleştirmeni olarak patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" yazdı.

Cevval girişimciler için iş fikri: Ekşi mayalı tost ekmeği içinde üçlü kızartma yöntemiyle hazırlanmış patates kızartması. https://t.co/Uvkjda7XQg — Vedat Milor (@vedatmilor) March 12, 2021

Milor, sonraki paylaşımında ise, "Cevval girişimciler için iş fikri: Ekşi mayalı tost ekmeği içinde üçlü kızartma yöntemiyle hazırlanmış patates kızartması" dedi.

