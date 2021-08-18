Vedat Milor'dan Yeşim Salkım'ın 'grip aşısı' paylaşımına tepki
Türkiye'de koronavirüs vakalarının tekrar artışa geçtiği ve dördüncü pikte olduğumuzun belirtildiği şu günlerde aşı karşıtlığı da devam ediyor. Her gün ortalama 150 yurttaş yaşamını yitirirken, 'grip aşısı' hakkında tepki çeken bir paylaşım yapan Yeşim Salkım'a Vedat Milor'dan yanıt geldi.
Günlük koronavirüs tablosu yeniden yükselişe geçti. Aşılanma oranı ise hala istenilen oranda değil. Ünlül isimlerin bir kısmı aşı kampanyalarına katılırken, bazı isimler ise aşı karşıtı bir tavır sergilemeye devam ediyor.
Son olarak bu kişilerden biri de Yeşim Salkım oldu. 'Grip aşısının içeriği' olduğunu iddia ettiği bir paylaşım yapan Salkım, "Güle güle kullanın en basit aşının bilinen içeriği" sözlerini kullandı.
Salkım'a eleştiriler de gecikmedi. Ünlü yemek eleştirmeni ve gurme Vedat Milor'dan, Salkım'a esprili bir tepki geldi.
"BEN KUYRUK YAĞI KOYDURUYORUM"
Twitter hesabından Salkım'a yanıt veren Milor, "Ben doğmamış sığır serumu yerine içine kuyruk yağı koyduruyorum Yeşim Hanım. Tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
Milor'un Salkım'a yanıtı şu şekilde:
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