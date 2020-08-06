Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç’ün konser anlaşması iptal edildi

06 Ağustos 2020 Perşembe, 09:16

Murat Övüç’ün konser anlaşması iptal edildi, yerine cinsiyetçi küfür ettiği Yeşim Salkım sahne alacak. Konsere, kadın misafirler ücretsiz giriş yapabilecek.

NELER YAŞANMIŞTI...

Sosyal meyda fenomeni Murat Övüç, şarkı söylemeden önce sahneden şarkıcı Yeşim Salkım'a açıkça cinsiyetçi küfür etti. Övüç, Salkım'a küfrederken dinleyicilerin kahkahalarla gülmesi tepkilere neden olurken; Salkım söz konusu videoyu paylaşarak, "Keşke o ağzından çıkanı duysan, unutma kontrolsüz güç güç değildir, bu ülke çok gördü senin gibileri yok oldular yazık sana" dedi.







