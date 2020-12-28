Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı

28 Aralık 2020 Pazartesi, 09:18

Vedat Türkali

Türk edebiyatının simge isimlerinden yazar Vedat Türkali adına verilen 2021 Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri başvuruları başladı. Yarışmaya 2019 ve 2020 yıllarında yayımlanmış eserler ile başvuru yapılabilecek.

Ödüller; Samsun Atakum Belediyesi öncülüğünde roman, şiir, öykü ve çeviri kurmaca eser olmak üzere 4 kategoride verilecek.

Eserleri değerlendirecek jüri üyeleri Doğan Hızlan, Zülfü Livaneli, Deniz Türkali, Gonca Özmen, Kemal Varol ve Yavuz Ekinci’den oluşuyor.

Ödülleri kazananlar 19 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru koşulları için buraya bakılabilir.