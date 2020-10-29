VEKAM'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel dijital sergi: 'Hakimiyet Milletindir: 97. Yıl Anısına'

29 Ekim 2020 Perşembe, 09:46

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Cumhuriyet’in 97. yıldönümü kapsamında hazırladığı dijital sergiyi ziyarete açtı.

"Hakimiyet Milletindir: 97. Yıl Anısına" adlı sergi arşiv koleksiyonlarında yer alan, Cumhuriyet Bayramı tören fotoğraflarından ve Cumhuriyet Bayramı ile ilgili belgelerden oluşuyor.

CUMHURİYET İLAN EDİLİYOR

Sergi, Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilânıyla ilgili kurduğu meşhur cümlesi hatırlatılarak başlıyor:

Yemek sırasında: "Yarın cumhuriyet ilan edeceğiz!" dedim. Orada bulunan arkadaşlar, derhâl düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren, nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir program yaparak arkadaşları görevlendirdim. [Atatürk, 1934/2007, s.543]

20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat’ı Esasiye Kanunu’nun devlet şeklini tespit eden maddelerini şu şekilde değiştirmiştim: Birinci maddenin sonuna "Türkiye Devleti’nin hükümet şekli cumhuriyettir" cümlesini ekledim. [Atatürk, 1934/2007, s.543]

Sergide yer alan Cumhuriyet Bayramı fotoğraflarından bazıları:

Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni

1929 Yılı Cumhuriyet Bayramı resmi tören albümü - II. TBMM’deki tören çıkışında Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kazım Özalp ve diğer devlet görevlileri

Ankara Palas’da düzenlenen Cumhuriyet balosu





Cumhuriyet’in 31. yıl dönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı tarafından verilen resepsiyona ilişkin davetiye

VEKAM'ın "Hakimiyet Milletindir: 97. Yıl Anısına" adlı dijital dijital sergisini buradan ziyaret edebilirsiniz.