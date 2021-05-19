Veli Ağbaba'dan AKP'li başkana tepki: Şaka gibi

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 18:40

CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba, “Adeta şaka gibi, yüzü kızarması gerekirken utanmadan bizi suçluyor. Yahu kardeşim sen 29 Belediyeye örnek olan bir şey yapmışsın. İnsan kaçakçılığında utanmadan model olmuşsun, Türkiye’deki belediyeler sana bakarak bu sahtekarlığı öğrenmiş” dedi.

BAŞKAN CHP'LİLERİ SUÇLAMIŞTI

Belediye Meclis toplantısında gri pasaportla iltica iddialarını gündeme taşıyan üyelerin, yurt dışına giden 55 kişinin akıbetinin sorması üzerine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar CHP'lileri suçlamış, “İçinde bulunduğunuz belediyeyi itibarsızlaştırdınız, bütün meclis üyelerimizin o şekilde düşündüğüne inanıyorum. Bizim haricimizde yaklaşık 29 il, 60 kurumda olmasına rağmen Yeşilyurt'un adının özellikle sizin genel başkan yardımcınız tarafından gündeme getirilmesi ayrı bir soru işareti” şeklinde açıklama yapmıştı.

Bu sözlere Ağbaba'dan yanıt geldi.

"ŞAKA GİBİ" DEDİ, İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Milletvekili Ağbaba, “Adeta şaka gibi bakın burada Türkiye’nin en önemli olaylarından birisi insan kaçakçılığı ortaya çıkmış burada biraz utanması gerekirken, yüzü kızarması gerekirken utanmadan bizi suçluyor” dedi. Konuyla ilgili sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da ayağa kalktığını belirten Ağbaba, “ Her yerde bu konu konuşuluyor tek konuşmayan cevap vermeyen bir kişi var. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın istifa etmesi gerektiğini söyleyen Veli Ağbaba şöyle konuştu:

“Mehmet Çınar kendisini Yeşilyurt’a Malatya’ya Türkiye’ye rezil etti. Yahu kardeşim sen 29 Belediyeye örnek olan bir şey yapmışsın ne olmuşsun. Model olmuşsun model. İnsan kaçakçılığında utanmadan model olmuşsun. Türkiye’deki belediyeler sana bakarak bu sahtekarlığı öğrenmiş.

2020 yılının eylül ayında 45 kişi gitti. 43 kişi gelmedi. 2020 yılına yılının Eylül ayında 55 kişi gitti. Onların akıbeti ney cevap vermesi gerekirken CHP’yi suçluyor. Bu siyasi sorumluluğu başkalarına atıyor. Allah akıl fikir versin.”