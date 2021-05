'Gri pasaport' pişkinliği: İnönü dönemine baktığımız zaman...

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:27

Malatya’nın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi, “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi" için Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesi üzerine insan kaçakçılığı ile gündeme gelmişti. Türkiye'nin uzun süre gündemine yerleşen skandal, belediye meclis toplantısında bir kez daha tartışma konusu oldu.

Toplantıya başkanlık eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, skandalı ortaya çıkaran CHP’li meclis üyelerini suçlayarak, “29 ilde ve 60 kurumda olanın, sizin genel başkan yardımcınız (Veli Ağbaba) tarafından gündeme getirilmesi ayrı bir bir soru işareti” dedi.

55 KİŞİ DAHA MI?

CHP’li Günnur Tabel, belediye tarafından alınan pasaportla yurtdışına giden ancak dönmeyen 43 kişiyle ilgili soru önergesinde “Çeşitli basın ve sosyal medya kaynaklarında yer alan haberlere göre Şubat’ta 55 kişinin daha aynı yolla gittiği doğru mudur? Sayın Battalgazi belediye başkanı “bize de geldiler ve 300 bin TL teklif ettiler” dedi. Bu itiraf aslında bu işlerin para ile yapıldığının ispatıdır. Yine soruyoruz; size ne kadar teklif ettiler? Tüm bu gelişmeler olurken belediye başkanının basın danışmanı “İt ürür kervan yürür” diye bir tweet atmıştır. Bu tweetle ne kastedilmektedir? içerdiği hakaret bir yana bir kervan vardır Almanya’ya giden ve bu devam mı edecektir? Biz net olarak bunu öyle anladık. Başkanın haberi olmadan atılan bir tweet ise bu bir yaptırım gerektirir, yok eğer başkanın haberi varsa bu olay vahim bir skandaldır.” ifadelerini kullandı.

Önerge üzerine Tabel'e yanıt veren Mehmet Çınar ise “Şu an hem İçişleri Bakanlığımız hem belediyemiz hem de savcılığın soruşturmasında olduğu için geçen ay sizin gündeme getirdiğiniz aslında içinde bulunduğunuz belediyeyi itibarsızlaştırdınız, bütün meclis üyelerimizin o şekilde düşündüğüne inanıyorum. Bizim haricimizde yaklaşık 29 il, 60 kurumda olmasına rağmen Yeşilyurt’un adının özellikle sizin genel başkan yardımcınız tarafından gündeme getirilmesi ayrı bir soru işareti. Olay yargıya intikal ettiği için kimin bir kusuru, eksiği, beklentisi, çıkarı varsa gereken yapılacaktır. Sizde biliyorsunuz her şey canlı olarak yayınlanıyor, toplum karşısına açık ve şeffaf bir şekilde çıkıyoruz. Belediye olarak her şeyimiz net ve kanunlara tabi” dedi.

İNONÜ'YE UZANDI

Daha sonra söz alan AKP Meclis Grup Başkan Vekili Ramazan Yakıcı da "Başlangıçta şer gibi görünse de bu olay hayra vesile oldu. En azından 30-40 yıldır uygulanan sistem, yeniden gözden geçirildi" derken şöyle devam etti:

"Ben CHP’nin bu eleştirileri yaparken girdiği bu psikolojiyi anlamaya çalışıyorum. Yani onlarca belediyede yaşanan bir olay var. Ama bir tek Yeşilyurt Belediyesi, muhalefet milletvekili olsa bile Malatya Milletvekili Türkiye’nin gündemine bu kadar şık olamayan bir şekilde getirilmesini doğrusu ben bunu psikolojisine bağlıyorum. CHP’nin geçmişine baktığımız zaman Atatürk dönemini bir kenara bırakıyorum. Savaş sonrası ve dünya buhranının yaşandığı bir dönem. O yüzden o döneme zerre kadar sözümüz yok. Ama İnönü dönemine baktığımız zaman gerçekten Cengiz Aytmatov’un romanında çocukluk dönemini geleceğin tohumu olarak nitelendiriyor. Bence CHP’nin ilk dönemi bebeklik, İnönü dönemine çocukluk dönemi diyelim. Bence CHP’nin bu karakteri İnönü döneminde oluşmuştur. Nedir İnönü dönemi, Cumhuriyet rejimi adı altından istibdat dönemi, karneyi, yoksulluğu da bir kenara bırakalım. O günkü CHP’nin demokrasi ve cumhuriyet hakkındaki icraatlarına bakalım. CHP hiçbir zaman halkçı olmamıştır. Adında halk kelimesi olmasına rağmen hiçbir zaman halka ve cumhura güvenmemiştir. CHP partili cumhurbaşkanı olur mu olmaz mı diyor ama o önemde bırakın partili Cumhurbaşkanını partili devlete dönüştürmüş ülkeyi”.

"BUNLARIN KONUYLA ALAKASI YOK"

CHP’li Günnur Tabel de Yakıcı'ya “Oraya CHP diye çıkmış konuşuyorsun. Benim partimi neden eleştiriyorsun. Eleştirme hakkın yoktur. Sizin yanlışlarınızı söylediğimiz an, size dokunuyor. Bu başka hiçbir şey değil. Sen benim partimiz geçmişiyle ne uğraşıyorsun? Bu dediklerinizin konuyla alakası yok. Biz burada siyaset yapmıyoruz. Belediyenin yaptıklarını eleştiriyoruz” sözleri ile karşılık verdi.