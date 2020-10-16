Veli şikâyeti mobbinge dönüştü
Mersin’in Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas, bir velinin şikâyeti üzerine okul idaresine gönderdiği resmi yazıda, velinin ağzından, skandal ifadelere yer verdi.
Toroslar ilçesinde bir veli, 12 Ekim günü, CİMER’e dilekçe ile başvurarak kadın öğretmenlerin giyim tarzının “çok açık” olduğunu ileri sürerek şikâyette bulundu.
Badas imzasıyla ilgili okula gönderilen yazıda öğretmenlere mobbinge varan ifadeler kullanıldı. Yazıda, velinin başvurusunun CİMER tarafından yönlendirildiği belirtilerek “Okulunuz velisi, bazı öğretmenlerin dekoltenin dekoltesi giyim tarzı olduğu, mini etekli öğretmenlerin ergenlik çağındaki öğrenciler karşısında nasıl eğitim verebildiği, yarınımızın erkek ve kız öğrencilerimiz öğretmenlerimizi örnek aldığı ile ilgili iddiaların gizlilik esaslarına riayet edilerek incelenmesi..” ifadeleri yer aldı.
ÖĞRETMENLERE HAKARET
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Bu seviyesizliğin hesabı sorulsun! Öğretmenlerimize hakaret eden bu başvuruyu yapan kadar, bu seviyesizliği inceleme konusu yapanları da kınıyorum. Sayın Ziya Selçuk’u mesullerden hesap sormaya davet ediyorum. Terbiyesizliğin lüzumu yoktur!” dedi. Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar da “CİMER başvurusu bir utanç yazısıdır. İlçe Müdürlüğü’nün gönderdiği yazıda kadın öğretmenlerimiz üzerinde yaşam tarzları ve giyim tarzları üzerinden açıkça bir mobbing oluşturma çabası vardır” dedi. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da valiliğin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sorumlular hakkında inceleme başlatmasını talep etti.
En Çok Okunan Haberler
- Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden yandığını açıkladı
- 'AKP'nin en iyi adayı kim?' anketinde sürpriz sonuç
- Ayhan Bilgen'e beraat
- Türkiye’yi karıştıran hâkimi nereden hatırlıyorum?
- Engin Yıldırım itirafı: 'İmdadımıza yetişti'
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında son gelişme
- AKP'li isim sahte içki ölümleriyle dalga geçti
- İstanbul'da deprem!
- TCDD yöneticilerinden kazalara karşı önlem
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- CHP'li Özel: Milletin saray hükümetinden sıtkı sıyrıldı
- TTB: Dr. Ülkü’yü önlenebilir bir nedenden kaybettik
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden yandığını açıkladı
- 'AKP'nin en iyi adayı kim?' anketinde sürpriz sonuç
- Ayhan Bilgen'e beraat
- Türkiye’yi karıştıran hâkimi nereden hatırlıyorum?
- Engin Yıldırım itirafı: 'İmdadımıza yetişti'
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında son gelişme
- AKP'li isim sahte içki ölümleriyle dalga geçti
- İstanbul'da deprem!
- TCDD yöneticilerinden kazalara karşı önlem
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı