Veli şikâyeti mobbinge dönüştü

16 Ekim 2020 Cuma, 05:30

Toroslar ilçesinde bir veli, 12 Ekim günü, CİMER’e dilekçe ile başvurarak kadın öğretmenlerin giyim tarzının “çok açık” olduğunu ileri sürerek şikâyette bulundu.

Badas imzasıyla ilgili okula gönderilen yazıda öğretmenlere mobbinge varan ifadeler kullanıldı. Yazıda, velinin başvurusunun CİMER tarafından yönlendirildiği belirtilerek “Okulunuz velisi, bazı öğretmenlerin dekoltenin dekoltesi giyim tarzı olduğu, mini etekli öğretmenlerin ergenlik çağındaki öğrenciler karşısında nasıl eğitim verebildiği, yarınımızın erkek ve kız öğrencilerimiz öğretmenlerimizi örnek aldığı ile ilgili iddiaların gizlilik esaslarına riayet edilerek incelenmesi..” ifadeleri yer aldı.

ÖĞRETMENLERE HAKARET

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Bu seviyesizliğin hesabı sorulsun! Öğretmenlerimize hakaret eden bu başvuruyu yapan kadar, bu seviyesizliği inceleme konusu yapanları da kınıyorum. Sayın Ziya Selçuk’u mesullerden hesap sormaya davet ediyorum. Terbiyesizliğin lüzumu yoktur!” dedi. Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar da “CİMER başvurusu bir utanç yazısıdır. İlçe Müdürlüğü’nün gönderdiği yazıda kadın öğretmenlerimiz üzerinde yaşam tarzları ve giyim tarzları üzerinden açıkça bir mobbing oluşturma çabası vardır” dedi. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da valiliğin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sorumlular hakkında inceleme başlatmasını talep etti.