Venedik Film Festivali'nde son durum

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:34

Gelen haberler Venedik Film Festivali’nin daha önce belirlenen tarihte yapılacağı yönünde.

Venedik valisi Luca Zaia dünyanın en köklü film festivali olan Venedik Film Festivali’nin 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini söyledi. Açıklama Venedik Mimarlık Bienali’nin 2021’e ertelenmesinin birkaç gün sonrasında yapıldı.

DAHA AZ FİLM GÖSTERİLECEK



Varitey’nin haberine göre, pazar günü konuşan Zaia, Mimarlık Bienali’nin ülke pavyonlarının yapımı ve hazırlanmasının zor ve karmaşık olduğu için ertelenmesinin gerektiğini söyledi ve film festivalinin programladığı şekliyle, daha az film gösterilmek kaydıyla, devam edeceğini sözlerine ekledi.

Venedik mayıs ayı başlarında film sektörünün yöneticilerine bir mektup yollayarak festivale dair fikir ve önerileri toplamıştı. Festivalin direktörü Alberto Barbera imzalı mektup kaç yönetmen, yapımcı ve oyuncunun festivale katılmaya istekli olduğunun anlaşılması amacıyla yazılmıştı.



Anlaşılan o ki festival organizatörleri, gerekli önlemler alınmak kaydıyla, Venedik Film Festivali’nin planlanan tarihte yapılacağına ikna olmuş durumdalar.



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