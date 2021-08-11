Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Lionel Messi açıklaması
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olmasını yorumladı.
Son yıllarda yaşadığı ekonomik ve siyasi krizlerle gündeme gelen Venezuela'nın devlet başkanı Nicolas Maduro, 16 seneyi aşkın süredir formasını giydiği Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi için ağladığını açıkladı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre 58 yaşındaki lider, Arjantinli yıldızın Barcelona'dan ayrıldığını açıkladığı basın toplantısını izlerken ağladığını kaydetti:
"Onu ağlarken gördüğümde ağladım. Çünkü o, çok iyi ve geleneklerine bağlı, büyük zaferler elde etmiş bir çocuk. Ve Barcelona kulübü yöneticileri, ona sahip oldukları zaferlerin hakkını vermedi. Onu kullandılar, milyarder oldular, yıllarca kampanyalarında kullandılar ve tekmelediler."
"BAŞARILI OLACAĞINDAN EMİNİM"
Maduro, 34 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun yeni takımı PSG ile ilgili şunları söyledi:
"Messi'nin üzerindeki dikeni çıkarıp yeni takımında başarılı olacağına eminim. Venezuela olarak Messi'ye tüm sevgi ve dayanışmamızı iletiyoruz."
OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜNDEN DEVLET BAŞKANLIĞINA
1970'li yıllarda otobüs şoförü iken siyasi kariyerine başlayan Maduro, 2013'te Hugo Chavez'in yerine göreve gelmişti. 2018'de ekonomik krizin gölgesinde ikinci kez göreve gelen Maduro'nun seçim süreci; Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği gibi taraflar tarafından tanınmamıştı.
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