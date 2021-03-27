Venezüella Devlet Başkanı Maduro ifşa etti: Dünya bunu bilmeli
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, "Muazzam bir savaş vermek zorunda kaldık. Dünya bunu bilmeli” dedi.
Dünya Halklarının 200. Yıl Kongresi'nin sanal toplantısına liderlik eden Maduro yaptığı açıklamada, ülkesine uygulanan ambargo sürecini değerlendirdi.
Venezüella'nın Covid-19'a yakalanan kişilerin bakımı ve iyileşmesi için gerekli ilaçları bulmakta ciddi mücadele vermek zorunda kaldığını belirten Maduro, "Muazzam bir savaş vermek zorunda kaldık. Dünya bunu bilmeli. Çünkü emperyalizmin Venezüella'nın ilaç bulmasına karşı ambargo zulmü acımasız. Halkın ihtiyaç duyduğu ve onlara bedavaya verilen ilaçları almak için hareket etmek zorunda kaldık, bunu tüm dünyaya ifşa ediyorum" ifadelerini kullandı.
Aynı konuşmada Maduro, "Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan ve Küba'nın desteğine sahibiz. Tıbbi ekipman, ilaç, aşı ve daha fazlası ile bizi destekliyorlar ve destekleyecekler" dedi.
Ülkede Covid-19'a karşı başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında Venezüella, Rusya ile 10 milyon doz Sputnik V aşısının alınması konusunda anlaşmıştı.
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