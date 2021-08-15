Venüs terazi burcunda

15 Ağustos 2021 Pazar, 10:30

KOÇ:

Evliliğinizde ve ilişkilerinizde kolaylaştırıcı etki alıyor, ortak hareket etmek ve beraberlikten fayda buluyorsunuz. Bir konuda bir ortaklık yapmak için yanınıza bir dost arıyorsanız bu dönemde kolay iş ortakları bulabilir, ortaklı iş yaptığınız alanlardan daha fazla destek görebilirsiniz.

BOĞA:

Bu dönemde yanınızda çalışanlar ve çalışma arkadaşlarınız konusunda şanslı olacak, bu figürlerle olan anlaşmazlıkları çözebileceksiniz. Ofis ortamında değişiklik yapmak, dekore etmek ya da yeni mobilyalar almak isteyebilirsiniz.

İKİZLER:

Aşk konusunda şanslı bir dönemden geçecek, aşk ve sevginize karşılık göreceksiniz. Görünür olmayı gösteren bir alana girecek olan venüs, bir etkinlikte sahneye çıktığınızı, topluluk önünde bulunduğunuzu gösterebilir.

YENGEÇ:

Ev, aile ve yuva ile ilgili bir hayat alanınızdan geçecek olan Venüs, iyicil etkilerini bu konularda sunacaktır. Evinizde dekoratif değişiklik yapmak, pahada ağır eşyalar almak isteyebilirsiniz. Ev almak ya da satmak, arsa yatırımı yapmak gibi büyük girişimlerde bulunabilirsiniz.

ASLAN:

Seyahatler ile ilgili bir alandan geçen Venüs, yollarda çok vakit geçireceğinizi gösteriyor. İletişim ve yazışma trafiği artabilir, kendinizi daha rahat ve içten ifade edebilirsiniz. Yakın akrabalarınız özellikle kız kardeşler, teyze ve halalarla daha fazla görüşebilirsiniz.

BAŞAK:

Başaklar bu dönemde ekonomik anlamda çok şanslı olacaklar. Para evinizde seyahat edecek olan Venüs, küçük iyicil olarak bu konuda sizi destekleyecek. Ders vererek ya da yabancı ayağı bulunan bir konudan destek alarak fayda sağlayabilir, kazançlı çıkabilirsiniz.

TERAZİ:

Estetik, güzellik, ilişki ve para konularını yöneten Venüs’ün burcunuzu ziyareti dolayısıyla bu konular hayatınızda hızlanacak ve beklenmeyen güzel gelişmeler yaratacaktır. İlişkilerde anlaşmazlıklar kolayca çözülebilir.

AKREP:

Aşk, ilişki ve ekonomik göstergeleriniz gözlerden uzak kapalı bir alana giriyor. Bu günlerde ilişkinizi dinlendirmek, pürüzleri çözümlemek amacıyla kendinize zaman tanımak isteyebilirsiniz. Venüs geçişi aşk ilişkilerinin bir müddet gizli kalacağından bahsediyor.

YAY:

Kariyerde sizi destekleyecek, fayda sağlayacak kişi ve kuruluşlarla tanışabilirsiniz. Gelecek hedeflerinize destek veren arkadaş ve çevrelerle daha fazla görüşecek, buluşacaksınız. Ekonomik anlamda küçük destekler alabilirsiniz.

OĞLAK:

Güçlenen Venüs, kariyer evinize girecek. İş hayatınız ve kariyerinizle ilgili süreçleriniz daha kolay akacağı ve kendine uygun ortam bulacağı bir faza girecektir. İşverenlerinizden destek alabileceğiniz bir dönemdesiniz.

KOVA:

Venüs sizi eğitimler, seyahatler, inançlar ve basın, yayın gibi konularda destekleyecek. Önümüzdeki günlerde eğitim almak istediğiniz bir konuda bir bilen kişiyle bir araya gelebilirsiniz.

BALIK:

Venüs ortak hesaplar, başkalarından gelen kazançlar hanenizde ilerliyor. Bu dönemde eşinizin kazançları artabilir, nafaka, miras, ortak hesaplar ile ilgili meseleler çözülebilir. İlişkiler kıskançlık konusunda sınanabilir.



