Venus Williams ve Sofia Kenin Amerika Açık’tan çekildi

26 Ağustos 2021 Perşembe, 12:36

Tenis sezonun son grand slam turnuvası olan Amerika Açık’tan iki isim daha çekildiğini açıkladı.

Kadınlar dünya sıralamasının 5. basamağındaki Sofia Kenin, son yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı ve bu sebeple turnuvada yer alamayacağını belirtti.

Kariyerindeki tek grand slam şampiyonluğunu geçtiğimiz yıl Avustralya Açık’ta kazanan Kenin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yakın zamanda yaptırdığım koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Neyse ki aşılıyım ve hafif belirtiler gösteriyorum.

Fakat test sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu nedenle gelecek hafta başlayacak Amerika Açık'ta mücadele edemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

2003’TEN SONRA İLK

Wimbledon’da yaşadığı sakatlığın ardından Serena Williams, sakatlığının devam ettiğini ve bu sebeple Cincinnati Masters’a yer alamayacağını açıklamıştı. Amerikalı tenisçi dün yaptığı açıklamada ise Amerika Açık'ta da yer alamayacağını belirtti.

Serena Williams’ın ardından kardeşi Venus Williams da sakatlığının devam ettiğini belirterek turnuvadan çekildini ifade etti.

Venus Williams sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Maalesef kötü haberlerim var. Bacağımdaki sakatlık sebebiyle Amerika Açık’tan çekilmek zorundayım. Benim için büyük bir hayal kırıklığı.” ifadelerini kullandı.

Serena Williams’ın ardından Venus Williams’ın da turnuvadan çekilmesiyle birlikte iki isim, 2003’ten sonra ilk defa Amerika Açık’ta yer almayacak.

YILDIZ İSİMLER ÇEKİLDİ

Erkeklerde dünya 5 numarası Rafael Nadal, sakatlığı sebebiyle 2021'deki turnuvalarda yer alamayacağını açıklamıştı. İspanyol rakete ek olarak dizinden ameliyat olan Roger Federer, Dominic Thiem de Amerika Açık'ta mücadele edemeyecek.