18 Temmuz 2021 Pazar, 10:28

Güneşin, transformasyon gezegeni Plüton ile karşıtlığı haftasonunun temel hissiyatını yaratacaktır. Baskı şeklinde hissedilebilen bu açı, kendinizden sakladığınız ya da sizden saklanan konulara ışık tutabilir.

Pazartesi günü sağlık konularına eğilmek, ihtiyacınız varsa doktorunuzla görüşmek için güzel bir gün. Gökyüzünde şifacı Kiron ile haber getiren hermes Merkürün kontağı bulunuyor. Size iyi gelecek, canınızı çok yakan bir mesele hakkında şifalayıcı bir konuşma yapabilirsiniz.

Perşembe itibariyle gösterişli ve şaşalı Venüs aslan günleri sona ererken, sevgi ve ilişkilerde hizmet ve mütevaziliği ön plana alan Venüs'ün başak burcu geçişi başlıyor. Başak burcu seyri Venüs için kolay olmasa da çalışma hayatına destek verip, çalışanlarınızdan yana yüzünüzü güldürebilir. Başak her zaman fazla analiz eder ve fazla irdelenen herşey gibi sonuçta aranan o kusur mutlaka bulunur. Venüs ise beni olduğum gibi sev demektedir, bu sebepledir ki venüs başak seyrinden hoşlanmaz.16 Ağustosa kadar sürecek olan bu geçişi değerlendirmenin en güzel yolu işlerinizde ve günlük düzenlerinizde birliktelik ve uyumu gözetmeniz olabilir. Yardım alamayanlara aradıkları yardımeli ulaşabilir.

KOÇ:

Sağlık, temizlik, günlük rutin işler ve iş hayatınızdaki angaryalar ile ilgili destek alamıyorsanız aradığınız yardımcıyı bu aralar bulmanız çok kolay olacak. İş yerinde ve ofistekilerle bir araya gelebilir daha sosyal günler geçirebilirsiniz. Sağlığınız ile ilgili size destek verecek uygulamaları size aktaracak olan kadın bireylerden faydalanabilirsiniz.

BOĞA:

Venüs ilişkiler, aşk ve flört hanenizde ilerlemeye başlıyor. Bu dönemde aşk sizden yana olacak. Çocuk sahibi boğa burçları, çocukları ile daha sosyal zamanlar geçirebilir. Sosyal ortamlarda bulunabilir ve çocukları ile ilgili harcamalar/yatırımlar yapabilir.

İKİZLER:

Bu dönemde evde daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Yalnız olarak değil daha çok akraba ve sevdiğiniz insanlarla geçirilecek zamanlar olacak. Kız kardeşlerinize, ablalarınıza ve teyzelerinize ev sahipliği yapabilirsiniz. Evinizi güzelleştirmek ve dekore etmek için ideal zamanlardan geçiyorsunuz. Mobilya alabilirsiniz.

YENGEÇ:

Araç değiştirmek ya da elektronik eşya satın almak isteyen yengeç burçları venüs geçişini bu konuda değerlendirebilirler. Aradıkları eşya ya da araçları uygun fiyata bulabilirler. Seyahat edip, akrabalarla sosyalleşebileceğiniz zamanlar olacaktır. Özellikle kuzenler ve kız kardeşlerle olan iş birlikleri söz konusu olabilir.

ASLAN:

Aslan burçları, ilişki ve değer göstergesi, özellikle paranın sembolü olan Venüs'ü kazanç hanelerinde ağırlıyorlar. Venüs'ün başak burcu seyri ile bu ay gelirleriniz ve kazançlarınız artacak ve beklediğiniz ödemeler gelecektir. Kendinize yatırım yapmak ve kendi değerinizi ortaya çıkarmak konusunda Venüs desteği alacaksınız.

BAŞAK:

Venüs geçişi burcunuzda gerçekleşiyor. Güzellik, estetik, ahenk dolu ve sosyal günlerden geçeceksiniz. Ekonomik rahatlamanın yanında, sosyal anlamda da çok aktif olabilirsiniz. Venüs öncelikle ilişkilerin sembolüdür, evlilik ve ortaklıklarınız sağlamlaşabilir. Flörtler ilişkiye dönüşebilir.

TERAZİ:

İlişki sembolü Venüs, arkanızdan seyir edecek. İlişkilerde gözden kaçırdığınız ve göremediğiniz noktalar olabilir. Evlilikleri ve ortaklıkları tekrar gözden geçirmek gerekebilir. Ekonomik anlamda fazla açılmamanız gereken günler, aldıklarınızı ilerleyen günlerde değiştirmek isteyebilirsiniz.

AKREP:

Bu dönemde en sosyal burç sizsiniz. Arkadaşlar ve sosyal çevre ile beraber kalabalık ortamlarda bulunabilir, kutlamalara katılabilirsiniz. Eş ve dost ile bir araya gelebilir gelecek için kararlar verebilirsiniz. Birlikten kuvvet doğar sözünü birebir deneyimleyeceğiniz,çevrenizden fazla destek göreceğiniz günler olacak.

YAY:

Venüs geçişi kariyer hanenizde gerçekleşiyor. İş hayatınızda beklediğiniz ilerleme ve desteği görebilirsiniz. İş vesilesi ile daha fazla sosyal ortama girmeniz, bir çok kişiyle tanışmanız gerekebilir. İşverenlerle kurulacak destekleyici ilişkilerin göstergesi olduğundan, bu aralar patronlarınızdan normalde alamayacağınız özgürlükleri alabilirsiniz.

OĞLAK:

Venüs'ün başak geçişi, oğlak burçlarının yurtdışı ilişkilerini hızlandırıyor. Yabancılarla ve uluslararası işlerinizle ilgili kolaylıkla yol kat edebilir, gerekiyorsa seyahat ve ziyaretler gerçekleştirebilirsiniz. Eşiniz tarafından olan akrabalarınızla daha fazla görüşebilir ve onlarla daha samimi ilişkiler kurabilirsiniz.

KOVA:

Venüs geçişi, eşiniz ve ortaklarınızın kazançlı günlerden geçtiğini sizin ise daha çok harcama tarafında olduğunuzu gösteriyor. Bu dönemde banka, faiz, miras ve nafaka gibi işleriniz kolaylıkla yürütebilir ve ailenizin kaynaklarından kolaylıkla yararlanabilirsiniz. İlişkilerde kıskançlık gözlemlenebilir.

BALIK:

Venüs geçişi, ilişkilerinizi ve beraberliklerinizi destekliyor. İlişkiye ilerleyen flörtleriniz olabilir. Bu dönemde ahenk ve uyumu yakalamanız hiç zor olmayacak, anlaşma ve hukuki meselelerde şans sizden yana. Birlikten kuvvet doğar ve sizi destekleyecek kişileri tanımanıza az kaldı.



