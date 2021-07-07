‘Veriler bekleniyor’: Singapur’dan Çin menşeili Sinovac aşısı kararı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:59

Singapur, koronavirüse karşı Çin'in geliştirdiği Sinovac'ı ulusal aşı programına dahil etmediğini ve bu aşıyı yaptıran kişi sayısının resmi kayıtlarda yer almayacağını açıkladı.

Singapur Sağlık Bakanlığı (MOH), ülke çapında Covid-19 aşısı olan kişi sayısına dair verilere yalnızca ulusal program kapsamındaki aşıları olanların eklendiğini ve bunlara Sinovac'ın dahil olmadığını duyurdu.

Açıklamada, "Ulusal aşı programı şu anda yalnızca Moderna ile Pfizer-BioNTech'i kapsamaktadır" denildi. Bakanlık, Sinovac aşısı olanların verilerinin yalnızca Ulusal Bağışıklama Kayıtlarına işlendiğini belirtti.

VERİ BEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Singapur, Sinovac'ı ulusal aşı programına dahil etmek için Çinli aşı üreticisi şirketten bazı veriler beklediğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı geçen hafta, "Ulusal aşı programımızın parçası olmayan Covid-19 aşıları, özellikle şu anda dolaşımda olan Delta varyantı dahil olmak üzere Covid-19 enfeksiyonuna karşı korumaları hakkında yeterli veriyi belgelemedi" açıklaması yapmıştı.

DSÖ BİLDİRİLMESİNİ İSTİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil kullanım onayı verilen Sinovac, ülkede yalnızca bazı sağlık kliniklerinde uygulanıyor. Kliniklerden aşıya reaksiyon gösteren kişilerin bilgilerini Sağlık Bakanlığı'na bildirmeleri isteniyor.

mRNA aşılarının ilk dozundan sonra alerjik reaksiyon gösteren kişilere, tercih etmeleri durumunda ikinci doz olarak Sinovac uygulanıyor.

Ülkede Sinovac aşısı yaptıran vatandaşların etkinliklere ve bazı mekanlara girerken negatif test sonucu göstermeleri gerekiyor.

Singapur Tıbbi Hizmetler Müdürü Kenneth Mak geçen ay yaptığı açıklamada, diğer ülkelerden gelen vatandaşların verilerine bakıldığında, iki doz Sinovac olan kişilerin enfekte olma riski taşıdığını söyledi.

Endonezya'daki sağlık çalışanlarının Sinovac aşısını olduktan sonra enfekte olduklarına dair bir rapor olduğunu belirten Mak, Sinovac uygulanan ülkelerde üçüncü doz aşı tartışmalarının başladığına dikkat çekti.

-Sputnik