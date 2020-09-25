'Verimli topraklar devlet eliyle sermayeye peşkeş çekiliyor'

25 Eylül 2020 Cuma, 11:22

Manisa’nın Salihli ilçesi Çapaklı köyünde Ege Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Biyogaz Enerji Santrali ve Gübre Üretim Tesisi yapılması için bölgedeki 135 ada, 52, 53, 54, 55 ve 56 parsel numaralı taşınmazların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması yönünde karar çıkartıldı. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de dün yayınlandı.

Çapaklı köylülerinin arazilerine, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile el konmasına tepki gösteren CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen “Verimli topraklarımız ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımız devlet eliyle sermayeye peşkeş çekiliyor!” dedi.

"SIRTINI İKTİDARA DAYANAN İSTEDİĞİ KARARI ÇIKARTIYOR"

Zeytinlik ve meyve bahçeleri üzerine yapılması planlanan fakat bölge köylülerinin yapımına karşı çıkarak direniş gösterdiği biyogaz enerji santrali için sermayenin gözetilerek halkın, köylü ve çiftçinin taleplerinin göz ardı edildiğini belirten Başevirgen, verilen acil kamulaştırma kararını yangından mal kaçırmak olarak değerlendirdi.

Yaşanılan sürecin, başından beri hukuksuz bir şekilde ilerlediğini belirten Bekir Başevirgen, “Şirket, Temmuz ayında biyogaz tesisi yapmak istediği araziye gerekli izinleri almadan yol yapımı için iş makineleriyle girmiş ancak köylülerin direnişiyle çalışmaları durdurmuştu. En başından beri hukuk dışı yollarla faaliyet gösteren şirket, şimdi de arkasına devletin gücünü alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırma kararı çıkartılmasını sağladı. Sırtını İktidara Dayayan İstediği Kararı Çıkartıyor ” dedi.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Acele kamulaştırma kararının savaş, kıtlık, doğal afet gibi istisnai durumlarda, devletin kamulaştırma süreci için vakit kaybetmemesi, ivedilikle işlemleri yapabilmesi için çıkarılabildiğine dikkat çeken Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Çapaklı’da savaş da yok, kıtlık da yok, afet de yok. Çapaklı köylülerinin verdiği tek savaş topraklarını ve sağlıklarını korumak için. Şirket, minaresine kılıf uyduran iktidarın desteği ile köylülerin arazilerine el koyduruyor. Bu karar, devletin acil bir ihtiyacı için değil tamamen şirketin isteği ile çıkarılmıştır. Üstelik kamulaştırma kararı ekinde verilen haritaya göre biyogaz tesisi kurulmak istenen alanın en az 6-7 kat büyütüldüğü görülüyor. dedi.

Arazilerin satın alınması ile ilgili köylülere herhangi bir teklifin de yapılmadığını ifade eden Bekir Başevirgen, “Devlet, arazilerin satılması ile ilgili köylülere herhangi bir teklifte dahi bulunmadan el koydu. Bu haksız gasp için, Çapaklı köylülerimizin ve bizlerin hukuksal mücadelesi devam edecek. Haklı direnişimizin, haksızlıklara yenilmesine asla izin vermeyeceğiz.” İfadelerini kullandı.