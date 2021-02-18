Vermedikleri suyun parasını istediler: Çiftçiye ‘sorma ver’ faturası

18 Şubat 2021 Perşembe, 12:39

Sulama Birlikleri'nin Eskişehir’in ilçelerinde çiftçilere hizmet almadığı su kuyularından ‘su bedeli’ adı altında fatura gönderdiği ortaya çıktı. Eskişehir’in Alpu, Sarıcakaya, Tepebaşı, Odunpazarı ilçelerinde hizmet almadıkları halde kendilerine gönderilen faturalara isyan eden çiftçiler, Muttalip Mahallesi’nde bir araya gelerek yaşadıkları mağduriyetin sonlandırmasını istedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in de katıldığı buluşmada çiftçiler, sadece çiftçi kayıt sisteminde kaydı bulundukları için kendilerine dekar başına 15 lira su faturası gönderildiğini söyledi. Çakırözer, çiftçilerden ‘sorma ver’ parası istendiğini söylerken, yaşanan mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı.

"2018’DE UYARMIŞTIK!"

Çiftçileri dinleyen Çakırözer, muhalefetin tüm itirazlarına rağmen 2018 yılında Meclis’ten geçen DSİ kanunu düzenlemesini hatırlattı. Çakırözer, “2018 yılında bizlerin tüm itirazlarına rağmen AKP Meclis’ten bir düzenleme geçirdi. DSİ kanununda düzenleme yapılarak sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinin yönetimlerinin ataması ve denetiminin DSİ’nin alt birimi tarafından yapılmasının önü açıldı. O zaman atanan kişinin hükümetin siyasi politikalarından etkilenebileceği ve ona göre kararlar alabilme ihtimalini gündeme getirerek bizler düzenlemeye karşı çıktık. Bu düzenleme çiftçilerimizi mağdur eder dedik, ama dinlemediler. Şimdi bu sulama birlikleri çiftçilerimize su kuyularından kullanmadıkları suyun faturasını gönderiyor. Bu vicdansızlıktır. İktidarın savurganlığının bedeli çiftçinin üzerine yıkılamaz” dedi.

“DEKARI 15 LİRADAN FATURA GÖNDERDİLER”

Emirler Mahallesi’nde çiftçilik yapan Süleyman Uyarer, yaşadıkları mağduriyeti şu şekilde anlattı: “Eskişehir Sulama Birliğini’nin mücavir alanı dışarısında olan sahalardan dönümü 15 liradan su bedeli adı altında bedel ödenmesi için çiftçilere evrak gönderdiler. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden. Biz buna itiraz ettik. Yetkililere bildirdik ama bize kanun çıktığını ve bu paraları alacaklarını söylediler. Şimdi de çiftçilerimiz kendilerine yatırılan hububat desteklerinden bu paraların kesildiğini söylüyor. Hiçbir başvurumuzdan sonuç alamadık. Sorunumuzun çözülmesi için yetkililerden yardım istiyoruz.”

“SULAYAN DA VAR, SULAMAYAN DA”

Çiftçi Hasan Süleyman, çiftçi başına 2 bin lira olan faturalar gönderildiğine dikkat çekti. Süleyman, “Normalde DSİ personelini gönderir, kuyulardan su kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir ve ona göre fatura çıkarılırdı. Şimdi arazisini sulayandan da sulamayandan da para istiyorlar. Tapular üzerinden bize fatura gönderdiler. Buradan yetkililere sesleniyorum, sorunumuza çare bulun” dedi.

“KULLANMADIĞIM SUYA 4 BİN LİRA İSTİYORLAR”

Kendisine kullanmadığı su için 4 bin lira fatura gönderildiğini söyleyen çiftçi Teyfik Kara ise, “Benim normalde DSİ kanallarından kullandığım sular için ödediğim faturam var. En son 6 bin lira ödedim. Kaç yıldır bu faturamı ödüyorum ama şimdi hizmet almadığım su kuyuları için de bana toplam 4 bin liralık iki ayrı fatura gönderdiler. Bizden 2020 yılı çiftçi kayıt belgemizi teslim etmemizi istediler. Bunlara bakarak bize fatura gönderdiler. Ben hiçbir şekilde tarlalarım için beyan belgesi imzalamadım. Beyan alınmadan ÇKS üzerinden fatura gönderdiler” dedi.

“İKTİDARIN SAVURGANLIĞININ BEDELİNİ ÇİFTÇİ ÖDEMEYECEK”

Çakırözer, çiftçilerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaşanan mağduriyeti Meclis gündemine taşıyarak, çiftçinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

Çakırözer, TBMM’de yaptığı konuşmasında, şöyle konuştu:

“Eskişehir'imizde Emirler, Koyunlar, Orta, Fevziçakmak, Muttalip, Cumhuriye, Osmaniye, Karahüyük Mahallelerimizde çiftçilerimiz büyük sıkıntı yaşıyor. Devlet Su İşleri’nden hiçbir hizmet almadıkları kuyuları için su faturaları gönderilmiş. Dekar başına 15 lira. Her çiftçiye en az 2 bin lira yeni fatura çıkarılmış. 2018 yılında AKP iktidarı sulama birliklerini kapatmak istediklerinde uyarmıştık ‘Sulama birliklerine el koyuyorsunuz ama bundan sonunda çiftçimiz zarar görecek’ demiştik. İşte, dediğimiz çıktı. DSİ'nin kayyumları, Türkiye'nin dört bir yanında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm çiftçilere hiçbir kontrol yapmaksızın, otomatik su faturaları göndermekte. Bunun adı ‘sorma ver parası’dır. Bu kanun çıkmadan önce yıllarca hiç alınmamış böyle bir paranın şimdi isteniyor olması Eskişehir ve Türkiye'de on binlerce çiftçimize yapılan haksızlıktır. Çiftçinin zaten omzunda elektrik faturası var, gübre, tohum, mazot yükü var. Hesapsız kitapsız savurganlığınızın bedelini eli nasırlı çiftçinin sırtına yüklemekten artık vazgeçin. Çiftçilere yapılan bu büyük adaletsizlikten derhâl dönülmelidir. ”